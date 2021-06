Jean Castex en visite ce vendredi sur le porte-avions Charles-de-Gaulle

Un salut aux militaires. Jean Castex est attendu ce vendredi soir à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, stationné au large de Toulon (Var), après sa mission «Clemenceau 21».

Le Premier ministre sera accompagné de la ministre des Armées Florence Parly. Ils doivent passer la nuit de vendredi à samedi à bord du navire de guerre.

«Le fonctionnement opérationnel du bâtiment leur sera présenté, ainsi qu'un bilan de la mission pour laquelle la France déploie depuis février dernier son groupe aéronaval constitué du porte-avions et de son groupe aérien embarqué», indique Matignon.

Cette mission, baptisée «Clemenceau 21», vient de se terminer, et a amené le porte-avions en Méditerranée orientale, dans l'océan Indien et dans le golfe arabo-persique. Il y a participé à la lutte contre le terrorisme islamiste, en particulier contre Daesh, pour empêcher l'organisation de se reconstituer dans le Levant. Il s'agissait du 13e déploiement du bâtiment en vingt ans de service, qui avait également pour objectif de réaffirmer la liberté de navigation, dans des eaux qui ont connu une recrudescence des tensions ces derniers mois, causée notamment par la Turquie et l'Iran.

Jean Castex échangera avec les marins, au nombre de 1.200 sur le navire, notamment avec «les jeunes pilotes qui se qualifient à l'appontage et au catapultage sur le porte-avions au large de Toulon, savoir-faire que la France partage uniquement avec les Etats-Unis», expliquent les services du Premier ministre.