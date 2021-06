Tempête Alex : Éric Ciotti relance Emmanuel Macron pour lui réclamer les moyens financiers promis

Huit mois après la tempête Alex, le député de la première circonscription des Alpes-Maritimes vient à nouveau d’écrire au président de la République pour lui demander d’honorer sa promesse d’affecter «plusieurs centaines de millions d’euros» à la reconstruction des vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, ravagées le 2 octobre dernier.

Eric Ciotti déplore le non-respect de la parole présidentielle, notamment les engagements financiers pris par Emmanuel Macron devant les sinistrés, le 7 octobre 2020, lors de sa conférence de presse à Breil sur Roya. «Dans l’esprit de tous, il devient incompréhensible que l’État tarde à faire connaitre son soutien financier à la reconstruction des vallées des Alpes-Maritimes (....) Des chantiers sont ralentis pour des raisons budgétaires et il existe aujourd’hui une véritable inquiétude quant à la capacité des collectivités territoriales à continuer à assumer seules des travaux démesurés», écrit le député regrettant que «les moyens colossaux engagés par le Département, la Métropole Nice-Côte d’Azur et les communes pour reconstruire les voiries et les réseaux détruits, soutenir les acteurs économiques, reloger les populations ne suffisent plus».

«Seulement 26 millions d’euros versés»

Alors que l’Etat avait promis des centaines de millions d’euros, Eric Ciotti rappelle que seulement 26 millions d’euros ont été versés, dont 8,8 millions d’euros pour le Conseil départemental qui doit engager plus de 380 millions d’euros de travaux. «Il y a deux mois l’Europe a mobilisé plus de 60 millions d’euros sans qu’un seul centime n’ait été octroyé aux collectivités des Alpes-Maritimes», assure t-il encore.

«Chaque mois, à date anniversaire, j’écrirai au Président de la République tant que je n’obtiendrai pas une réponse concluante de sa part», prévient le député des Alpes-Martitimes.