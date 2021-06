Covid-19 : pour éviter une 4e vague, Martin Blachier prône la vaccination obligatoire des plus fragiles

La situation sanitaire s'améliore en France mais, selon Martin Blachier, épidémiologiste, la vigilance est toujours de rigueur. Pour éviter une quatrième vague de contaminations dès cet automne, il préconise de «rendre la vaccination obligatoire pour les populations vulnérables».

Et notamment pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Dans le Journal du Dimanche, ce 6 juin, Martin Blachier met en avant le plafonnement de la courbe de vaccination des personnes considérées vulnérables, expliquant que «tout semble indiquer qu'au moins 20%» d'entre elles n'ont pas l'intention de se faire vacciner.

Selon l'épidémiologiste, elles entraîneront ainsi «une vague hospitalière dès octobre». «Il est important de rappeler que lors de la première vague de mars 2020, 5% seulement de la population française avait été infectée. Ce qui avait été largement suffisant pour saturer nos services hospitaliers en deux semaines», insiste-t-il.

Soulignant le caractère incertain de l'immunité collective, qui nécessite selon lui «un taux de couverture vaccinale de plus de 80% dans la population totale», Martin Blachier voit la vaccination obligatoire des personnes vulnérables comme une solution «éthiquement acceptable».

D'abord parce que, pour les plus fragiles, «la balance bénéfice-risque» du vaccin est «indiscutable», mais aussi parce que les conséquences d'une quatrième vague «seraient catastrophiques», estime l'épidémiologiste. Jeudi 3 juin, en déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron a pourtant fait savoir qu'il ne souhaitait pas opter pour la vaccination obligatoire «à ce stade».

Pour défendre sa proposition, Martin Blachier appelle à la «responsabilité» de chacun : «Le principe de solidarité nationale qui sous-tend l'assurance maladie et l'accès universel aux soins est certes un droit, mais c'est aussi un devoir [...] de chacun envers les autres. Se savoir vulnérable envers le Covid-19 et refuser la vaccination, c'est remettre en question ce principe, et par la même occasion celui de l'accès aux soins».