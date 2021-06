Coronavirus : les vaccins ont-ils un effet sur les règles ?

Règles plus douloureuses, plus abondantes, en retard ou en avance…Après avoir été vaccinées contre le Covid-19, plusieurs femmes ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir constaté un dérèglement de leur cycle menstruel. Mais y a-t-il un lien avéré entre vaccination et menstruation ?

Ces troubles ne figurent pas sur la liste des effets secondaires associés aux vaccins anti-Covid-19. Toutefois, selon le Dr Kate Clancy, professeure agrégée d’anthropologie à l’Université de l’Illinois (Etats-Unis), c’est une réalité.

Après avoir elle-même observé un flux anormalement abondant après une première injection du vaccin Moderna, la spécialiste, avec l’aide du Dr Katharine Lee, postdoctorante à l’École de médecine de l’université de Washington, a lancé une enquête en ligne pour savoir si d’autres femmes, menstruées ou ménoposées, ont été confrontées à la même situation.

un flux plus abondant, des douleurs...

Au total, des dizaines de personnes ont déclaré avoir eu des perturbations menstruelles après avoir reçu le sérum. A l’issue de cette enquête, la marque de jouets pour adultes Womanizer a mené une étude auprès d’un échantillon de 522 femmes menstruées et ayant déjà reçu une ou deux doses.

Résultat, une personne sur cinq a affirmé que la vaccination avait un effet sur son cycle. Plus précisément, 31% des sondées ont déclaré que les règles étaient plus abondantes que d'habitude, 29% qu’elles étaient plus douloureuses, et environ 22 % qu'elles étaient arrivées avec quelques jours de retard.

Il est cependant important de souligner que ces fluctuations dans les menstruations sont temporaires et sans risques. «Cela ne signifie pas que le vaccin pourrait affecter la fertilité», rassurent le Dr Katharine et le Dr Clancy, qui souhaitent simplement informer les femmes sur ce possible effet secondaire. Mais plus précisément, comme le vaccin pourrait-il affecter les règles ?

plusieurs hypothèses

D’après la gynécologue américaine Jen Gunther, il peut y avoir «un impact sur les messages chimiques du cerveau aux ovaires, un impact sur les messages chimiques des ovaires à l’utérus, ou bien un impact qui affecte directement la muqueuse de l’utérus»

Ces effets, explique-t-elle sur son site, «peuvent provenir du vaccin lui-même, de la réponse du système immunitaire au vaccin, ou être liés à la fièvre ou au malaise provoqués par le vaccin ou au stress lié à la vaccination». En effet, le stress libère du cortisol, une hormone qui peut perturber l'équilibre hormonal.

Pour rappel, le manque de sommeil, la pratique excessive du sport, les troubles du comportement alimentaire (anorexie ou boulimie), ou encore la prise de certains médicaments, sont autant de facteurs pouvant influencer le flux et la fréquence des règles.