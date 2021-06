Coronavirus : le pass sanitaire obligatoire pour aller en Corse et dans les Outre-mer cet été

Jusqu'ici, les voyageurs qui souhaitaient se rendre en Corse devaient présenter un test Covid négatif et une attestation sur l'honneur. Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, mercredi 9 juin, ce seul document est désormais obligatoire pour profiter de l'île de beauté. La même règle s'appliquera pour les Outre-mer.

Le sésame demandé est le même que celui exigé en France pour accéder à des événements rassemblant plus de 1.000 personnes. En vigueur jusqu'au 30 septembre, il est valable dans trois cas de figure : lorsqu'on est totalement vacciné depuis deux semaines, si on dispose d'un test négatif de moins de 48 h ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 vieux d'au moins quinze jours mais de moins de six mois.

Pour récupérer votre attestation de vaccination, rendez-vous sur https://t.co/yua9C8uKpA



Pour récupérer votre certificat de test, rendez-vous sur https://t.co/zSg0BrzYZV



Dés le 21 juin, vous pourrez récupérer votre certificat pour voyager dans l’ à partir du 01/07. — Cédric O (@cedric_o) June 7, 2021

Le justificatif peut se présenter au format papier ou bien sous la forme d'un PDF ou d'un QR code, intégré à l'application TousAntiCovid. Lundi 7 juin, Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique a précisé sur franceinfo que la règle vaudra pour les voyages «de et vers les Outre-mer et la Corse». Sachant que, selon le décret publié au Journal officiel le même jour, la consigne s'adresse à toute personne «âgée de onze ans ou plus».

Pour ceux qui ont été vaccinés sans se voir remettre de certificat, il est possible de le télécharger sur la plate-forme spécifique mise en ligne par l'Assurance maladie. Les justificatifs pour les tests de dépistage sont par ailleurs disponibles sur un portail dédié, créé par le gouvernement.

A partir du 1er juillet, le pass sanitaire français sera doublé de sa déclinaison européenne, qui permettra de circuler entre tous les pays de l'UE. Selon le directeur de la Caisse nationale d'Assurance maladie, Thomas Fatôme, une nouvelle version du certificat «aux normes européennes» sera proposée en conséquence, dès le 21 juin.