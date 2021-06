Notre-Dame de Paris : les citoyens consultés avant le réaménagement des abords de la cathédrale

La municipalité parisienne a lancé une grande consultation citoyenne pour le réaménagement des abords de la cathédrale, afin d'intégrer les Parisiens aux réflexions menées sur le sujet. La première réunion publique a lieu ce mardi 8 juin.

«La Ville invite tous les riverains, Parisiennes et Parisiens ainsi que les visiteurs à contribuer directement sur ce projet», a ainsi communiqué la municipalité parisienne ce mardi, ajoutant que cette consultation citoyenne s'étalera «sur une durée de 6 mois». Elle permettra notamment, selon elle, «d'explorer le périmètre de réaménagement du parvis et de ses abords via des marches exploratoires, des jeux de piste, des visites interactives».

Nous lançons aujourd'hui une grande concertation citoyenne dans le cadre du projet de réaménagement des abords de #NotreDame.





Les résultats viendront nourrir le travail des 4 équipes présélectionnées dans le cadre du concours international.





Participez https://t.co/KVC3F0UVme — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) June 8, 2021

Dès ce mardi, un panel de citoyens sélectionnés participeront donc à la toute première réunion. Au programme : «comprendre les enjeux» de ce réaménagement et «contribuer à la construction du projet via des conférences et ateliers d'échange». Par ailleurs, un registre d'idées a d'ores et déjà été ouvert à tous sur la page dédiée à cette consultation citoyenne sur le site idée.paris.fr.

Deux grandes thématiques

Cette concertation «s'articulera autour de deux grandes thématiques», explique la Ville. La première – «usages et expérience» – permettra de «comprendre les usages du site d'aujourd'hui et d'hier, les parcours, les lieux d'attachement, et imaginer les usages futurs et une nouvelle expérience de visite», alors que la seconde – «paysage et résilience» qui sera abordée à partir de septembre 2021 – permettra de définir «le rapport au patrimoine, au végétal, et imaginer la mise en valeur de ce patrimoine dans un espace résilient».

A l'issue de ces 6 mois de travaux partagés, le bilan de cette consultation sera rendu public et remis aux équipes de concepteurs, candidates pour réaménager les abords de la cathédrale. En parallèle, un concours international d'architecture a en effet été lancé par la municipalité en mai dernier. Le projet lauréat sera ensuite désigné «à l'été 2022».

Pour rappel, ce réaménagement «concerne le parvis et ses espaces souterrains, comprenant la crypte archéologique et un parking sur deux niveaux, les squares Jean XXIII et de l'Île-de-France – situés derrière la cathédrale – jusqu'à la pointe de l'Ile de la Cité, les quais de Seine les rues adjacentes : la rue du Cloître-Notre-Dame, la rue de la Cité et le quai de l'Archevêché».