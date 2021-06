Attentats du 13 novembre 2015 : un appel à projets lancé pour réaliser le «jardin du souvenir»

Un jardin du souvenir – en mémoire des 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015 survenus dans la capitale et à Saint-Denis – devrait bientôt voir le jour sur la place Saint-Gervais, à Paris (4e). Ce mercredi 9 juin, la municipalité lance un appel à candidatures pour le concevoir.

«La Ville de Paris, accompagnée de ces deux associations, lance aujourd'hui un appel à candidatures, sous forme de concours, afin de concevoir et d'aménager ce lieu unique», a ainsi communiqué la municipalité parisienne ce mercredi, qui porte l'ambition de créer un jardin en mémoire des victimes des attentats du 13-Novembre.

Pour cela, des équipes composées d'architectes, de paysagistes ou encore d'artistes sont invitées à proposer un projet «apaisé et végétalisé» qui intègre «les dimensions matérielles et immatérielles du patrimoine parisien». L'appel est lancé jusqu'à mi-juillet, date à laquelle les candidatures seront examinées et sélectionnées par un jury notamment composé d'associations de victimes.

Un jardin du souvenir accessible à tous

En novembre dernier, les élus parisiens – de tout bord politique – avaient voté à l'unanimité en faveur de ce «projet mémoriel», proposé par Anne Hidalgo, la maire de Paris, à la veille des commémorations du quatrième anniversaire des attentats.

Ce jardin du souvenir, «qui sera accessible aux victimes, à leurs familles mais aussi à toutes les Parisiens [...] devra aussi jouer un rôle pédagogique et être un lieu de vie en hommage à toutes les victimes», avait alors expliqué la municipalité parisienne. «Le Conseil de Paris a voté à l’unanimité la création d’un jardin du souvenir pour rassembler, témoigner et garder la mémoire des victimes des attentats du 13-Novembre», s'était d'ailleurs félicitée Anne Hidalgo, la maire de la capitale.

Le 13 novembre 2015, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), faisant 130 morts et plus de 350 blessés.