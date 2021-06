François de Rugy : enfariné à Nantes, il annonce avoir déposé plainte

Alors qu'il se trouvait sur une terrasse dans le centre de Nantes vendredi soir, François de Rugy, tête de liste LREM aux élections régionales, a fait l'objet d'une «attaque à la farine». Le candidat de la majorité a annoncé avoir déposé plainte.

Le député de Loire-Atlantique «prenait l'apéro» avec certains de ses colistiers et des militants lorqu'une femme de 24 ans s'est précipitée vers lui. «Je me suis levé quand un député de l’Oise est arrivé. C’est à ce moment-là qu’une femme a surgi en me jetant au visage un paquet de farine», a raconté François de Rugy au journal Ouest France. «Visiblement, elle n’était pas seule et cet acte était prémédité», a ajouté l'élu.

La jeune femme a été interpellée rapidement par des forces de l'ordre qui se trouvaient à proximité. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'est ensuite rendu au commissariat le plus proche pour déposer plainte.

Cet incident intervient quelques jours après la gifle donnée à Emmanuel Macron dans la Drôme.

Merci aux policiers qui ont interpellé "l’enfarineuse" qui s’en est prise à moi, alors que j’étais dans le centre-ville de #Nantes, en terrasse, avec des militants après une action de campagne.





Je dépose plainte.





Le débat, toujours.





Les agressions physiques, jamais. — François de Rugy (@FdeRugy) June 11, 2021

Sur Twitter, le candidat à la présidence de la région Pays de la Loire a remercié les policiers qui on interpellé «l’enfarineuse». Il a conclu son message par la formule suivante : «Le débat, toujours. Les agressions physiques, jamais.»