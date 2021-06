Permis de conduire : comment connaître son nombre de points ?

Combien avez-vous de points sur votre permis de conduire ? Si vous hésitez, vous pouvez rapidement consulter votre solde sur Internet.

Il suffit pour cela de vous connecter au site Télépoints, mis en place par le ministère de l'Intérieur. Il permet de vérifier le solde, la validité et la catégorie d'un permis de conduire.

Pour accéder à ces informations, deux possibilités. La plus simple est de s'identifier grâce à France Connect, un portail utilisé par exemple par l'Assurance maladie. S'il s'agit d'un premier passage sur Télépoints, il faudra également renseigner votre numéro NPEH (Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé). Il comporte douze chiffres et se situe à l'arrière du permis de conduire, en haut à gauche.

Autre manière de se connecter : le code confidentiel Télépoints. Encore faut-il le connaître. Ce code est délivré lors de la réception du permis de conduire en format carte de crédit, ou d'une lettre indiquant un retrait de points. Il est également possible de récupérer ce code via une démarche en ligne sur Télépoints, qui l'enverra alors par SMS à son détenteur. La démarche peut être effectuée en préfecture.

Le solde d'un permis est de douze points maximum. A l'obtention, son détenteur dispose de six points et ce chiffre augmente au fil du temps. Des points sont retirés à chaque infraction en fonction de sa gravité. Ils peuvent être regagnés soit automatiquement, si aucune infraction n'est commise pendant un certain laps de temps, soit via des stages de récupération de points. Si le solde tombe à zéro, le permis est invalidé et il est interdit à son détenteur de conduire.