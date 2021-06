Vaccination des mineurs : téléchargez l'autorisation parentale à signer

Dès mardi, les mineurs de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre le coronavirus. Ils devront obligatoirement disposer de l'accord de leurs parents, via un document à compléter et à signer.

L'attestation est déjà disponible sur le site du ministère de la Santé, et téléchargeable ICI. Elle devra être remplie par les deux parents ou tuteurs légaux.

Sauf dans le cas de mineurs de 16 ans et plus souffrant d'une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 et «dont le bénéfice risque individuel pour le jeune est évalué favorablement par un professionnel de santé». Dans ce cas, l'autorisation d'un seul des deux parents est nécessaire.

Lors du rendez-vous de vaccination, un seul des deux parents pourra accompagner son enfant. Les mineurs ne pourront venir seuls.

Si le consentement des parents est demandé, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) rappelle également, dans son avis rendu mercredi, que le Code de la santé publique insiste sur l'«importance de prendre en compte le consentement de la personne mineure». Autrement dit, forcer un adolescent à se faire vacciner est en théorie interdit.