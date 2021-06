Une grande course solidaire et connectée contre la SLA

Des kilomètres pour faire reculer la maladie. A partir du samedi 19 juin, une grande course solidaire et connectée permettra à tous les volontaires de se mobiliser contre la Sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Jusqu'au 4 juillet prochain, pendant 16 jours, sous l'égide de l'Association pour la Recherche sur la SLA (plus connue sous le nom de maladie de Charcot), les volontaires vont pouvoir participer, individuellement ou en équipe, et mettre en lumière ce combat sur les réseaux sociaux, grâce au hashtag #DefielaSLA, via des messages, des photos ou des vidéos. L'objectif total a été fixé à 8.000 kilomètres, pour rendre hommage aux 8.000 personnes qui en souffrent actuellement.

En courant, en marchant, à vélo, en fauteuil roulant…

Le défi Individuel consiste par exemple à parcourir une distance de 3, 5 ou 10 kilomètres (ou plus), que ce soit en marchant, en courant, en vélo, en fauteuil roulant… Le défi «Groupe», quant à lui invite à parcourir un maximum de kilomètres en étant un minimum de 3 personnes. Enfin, le défi «Entreprise» consiste à engranger un maximum de kilomètres et mobiliser un maximum de collaborateurs autour de cette cause.

Pour participer, la démarche est très simple. Il suffit de s'inscrire sur le www.defielasla.org. Un tarif unique de 10€ a été mis en place par participant, mais tous les autres dons restent évidemment les bienvenus, sur le site don.arsla.org. L'ensemble des sommes récoltées permettra de soutenir la recherche et de financer l'aide aux malades.

Actuellement, plus de 8.000 personnes sont atteintes de la SLA, considérée comme la maladie «la plus cruelle» selon l'OMS. Cette affection neurodégénérative s'attaque en effet aux motoneurones, situés dans le système nerveux central, qui commandent les muscles aidant à marcher, à parler et à respirer. Peu à peu, les malades deviennent prisonniers de leur propre corps, sans espoir d'amélioration. L'espérance de vie d'un malade ne dépasse pas les cinq ans.

Tous les renseignements et inscriptions sur le site internet de l'ARSLA