Covid-19 : Les discothèques pourront rouvrir le 9 juillet prochain

Après plus d’un an de fermeture, les discothèques pourront de nouveau accueillir du public dès le 9 juillet prochain, a annoncé ce lundi 21 juin le ministre délégué aux PME, Alain Griset. Mais non sans conditions.

L'accès sera «réservé à ceux qui pourront produire un pass sanitaire», a indiqué le ministre à l'issue de la réunion de travail organisée à l'Elysée avec les représentants des discothèques et du monde de la nuit.

Les discothèques, c'est ce dernier secteur de notre économie qui n'était pas rouvert. C'est désormais acté, rendez-vous sur la piste de danse à partir du 9 juillet.





@R_Bachelot @sarahelhairy — Alain Griset (@alaingriset) June 21, 2021

Toutefois, les gérants pourront installer des barnums à l'entrée des discothèques pour permettre aux fêtards qui n'auraient pas de pass sanitaire de réaliser un test de dépistage rapide.

lE PORT DU MASQUE PAS OBLIGATOIRE

Concernant la jauge, elle sera de 100% en extérieur et de 75% à l'intérieur, où «le port du masque ne sera pas obligatoire», a précisé Alain Griset.

«L’idée c’est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de faire la fête en sécurité», a poursuivi le ministre, soulignant qu’un point aura lieu en septembre.

Les discothèques représentent 30.000 emplois directs et un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les syndicats. D'après ces derniers, sur 1.600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021.