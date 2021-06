Paca : Renaud Muselier donne des garanties à la gauche et aux écologistes après leur retrait face au RN

Le président de PACA Renaud Muselier, soutenu par sa famille politique (LR), s'est «engagé», en cas de victoire dimanche au second tour des élections régionales, à créer un «comité» pour donner la parole à la gauche et aux écologistes, qui se sont retirés à son profit face au RN.

Le sortant a précisé que ce comité sera composé d'une vingtaine de membres permettant de représenter les neuf formations politiques de gauche et écologistes de Jean-Laurent Félizia, arrivé troisième dimanche (16,9%), loin derrière sa liste (31,9%) et celle du RN (36,4%).

Il pourra se réunir à l'hôtel de région avant chaque assemblée plénière et chaque commission permanente et pourra à chaque fois «proposer deux délibérations, un voeux et une motion», qui seront concrètement déposées par le président du groupe LR ou un membre de l'exécutif régional.

Aussi, «chaque début d'année, un représentant de ce comité pourra intervenir en assemblée plénière pour un discours de politique générale», a promis Renaud Muselier. Celui-ci s’est également engagé à recevoir ce comité «de façon régulière, pour avancer sur les dossiers et maintenir un dialogue permanent».

En début de semaine, le chef de file écologiste de l'union de la gauche Jean-Laurent Félizia a retiré sa liste, laissant le sortant LR Renaud Muselier et le RN Thierry Mariani s'affronter pour la victoire au second tour des régionales.