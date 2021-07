Île-de-France : les usagers du RER B invités à choisir le futur design des trains

Les Franciliens ont un mois pour choisir quel modèle viendra remplacer les actuelles rames du RER B. Jusqu'au 31 juillet, ils sont en effet invités à donner leur avis sur l'aspect extérieur et l'aménagement intérieur des rames MI20, attendues pour la fin de l'année 2025.

Une consultation publique lancée par Île-de-France Mobilités, afin de choisir à quoi rassemblera les futures rames du RER B. Construites par Alstom/ CAF, celle-ci ont été imaginées pour répondre aux spécificités de la ligne B, alternant des voitures à un niveau (qui seront 20 % plus grandes que les anciennes avec 345 places assises) et d'autres à deux niveaux (qui seront 35 % plus grandes que les anciennes avec 1070 places au total).

3 choix, 9 possibilités

Si le design d'ensemble de ces nouvelles rames n'aura rien de révolutionnaire, certains aspects esthétiques seront quand même soumis à l'approbation de tous. Jusqu’au samedi 31 juillet à minuit, les Franciliens pourront enregistrer leur préférence sur le site dédié à cet effet (designdevostransports.iledefrance-mobilites.fr).

Là, ils auront deux choix à faire, parmi 3 propositions différentes : l'un au sujet de la face avant extérieure du train de tête.

Et l'autre, au sujet de l'aménagement intérieur des futures rames.

Les résultats de cette consultation seront ensuite présentés au public, à la rentrée 2021. La livraison de la toute première rame est prévue dès la fin de l'année 2025, et s'échelonnera pendant 5 ans jusqu'à la fin de l'année 2030).

Et l'enjeu est grand, puisqu'il s'agit de construire 146 nouvelles rames, particulièrement attendues pour améliorer la qualité de service du RER B, deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe après le RER A.

Accessibles aux personnes à mobilité réduite, ces rames seront également «équipées de la climatisation, de la vidéoprotection avec transmission des images, de prises USB, de nombreux écrans d’information, et apporteront aux usagers du RER B un niveau de confort et de sécurité accru», se félicite par ailleurs Île-de-France Mobilités.