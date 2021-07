Iris Ferreira, première femme ordonnée rabbin en France

Ce dimanche, Iris Ferreira devient la première femme rabbin ordonnée en France, a fait savoir l’association Judaïsme en mouvement.

L’association s’est félicitée de cette «bonne nouvelle» sur Twitter, qui est en accord parfait avec les idées progressistes d’un judaïsme libéral. Âgée de 29 ans, Iris Ferreira est ainsi la cinquième femme rabbin à officier sur le territoire français. Pauline Bebe, qui était devenue la première à exercer en France dans les années 90, ainsi que Delphine Horvilleur, Floriane Chinsky et Danièla Touati, avaient toutes été ordonnées à l’étranger.

Une bonne nouvelle pour l’avenir du judaïsme progressiste https://t.co/WwIRI5wFzW — Judaïsme En Mouvement (@JudaismeM) July 3, 2021

Il faut dire que la vision ouverte du judaïsme à travers le mouvement libéral, est bien plus dominant à l’étranger et notamment dans la partie anglo-saxonne qu’en France. Les traditionalistes et les orthodoxes ne sont pas encore prêts à confier le rabbinat à une femme qu’ils jugent «pas conforme à la Loi juive, la Halakha», qui est le guide officiel de la vie religieuse et civile dans le judaïsme.

En revanche, les juifs libéraux sont d’un avis contraire et pensent que les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines. Pauline Bebe qui fait partie de ce mouvement, avait d’ailleurs déclaré à l’époque, défendre et être attachée «à un judaïsme fondé sur les Lumières, à une religion qui évolue en fonction des périodes et des cercles sociaux».

Et tout comme Pauline Bebe, Iris Ferreira a aussi effectué ses études rabbiniques durant cinq ans à Londres au Leo Baeck College, après quatre années de médecine et une licence d’hébreu. La jeune femme explique toutefois qu’elle est d’abord passée par les communautés du judaïsme orthodoxe dans l’ouest de la France avant de découvrir et de se tourner finalement vers le mouvement libéral qu’elle qualifie «d’ouverture qui permet à chacun de faire son chemin dans un contexte plus libre».

Les femmes s'imposent dans le judaïsme

C’est à l’Union juive libérale de Strasbourg qu’elle officiera, puisque «leur communauté n’a actuellement plus de rabbin libéral». Et alors qu’un tournant s’opère dans «la vie juive», Iris Ferreira espère «répondre au besoin de la communauté juive», en attendant que les autres femmes actuellement en formation, la rejoignent dans les prochaines années.

Pour rappel, la question d’une plus grande place pour les femmes dans le judaïsme était en centre des discussion lors d’une importante rencontre internationale de femmes rabbins et enseignantes, qui avait eu lieu à Troyes en juin 2019.

Environ un millier de femmes rabbins dans le monde sont recensées. Près de 800 oeuvrent aux États-Unis, une cinquantaine en Europe et le reste d’entres elles sont en Israël. En France, seulement une dizaine de rabbins libéraux hommes et femmes confondus, exercent.