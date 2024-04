Pessah 2024 : dates, signification, interdits... Tout ce qu'il faut savoir de la Pâque juive

Dès ce lundi soir, les juifs s'apprêtent à célébrer la fête de Pessah, qui représente l'Exode des Hébreux après avoir fui l'esclavage en Égypte, et rend grâce au début du cycle annuel agricole.

Ce lundi 22 avril marque le début de la Pâque juive, Pessah. Ainsi, dès ce soir, après la tombée de la nuit, les juifs entameront le séder. Ce repas cérémonial représente la sortie d'Égypte et l'Exode des Hébreux pendant quarante ans, avant qu'ils puissent rejoindre la terre promise, Israël.

dates

Comme chaque année, Pessah commence le soir du 14 nissan (7e mois dans le calendrier hébraïque, ndlr) en Israël, et les deux soirs du 14 et 15 nissan pour la diaspora.

En France, Pessah 2024 durera du lundi 22 avril, dès le coucher du soleil, jusqu'au mardi 30 avril dans la soirée, qui est célébrée chez les juifs originaires d'Afrique du nord par la mimouna.

Signification

Lors du séder, qui doit débuter à 21h36 ce lundi, les fidèles récitent l'Exode, et prient sur des aliments prédisposés sur un plateau, que les Hébreux ont consommé dans le désert après avoir fui l'esclavage de Pharaon en Égypte. Ainsi, on retrouve sur la table du pain azyme (non levé), des herbes amères, un os (qui représente le sacrifice de l'agneau pascal), un oeuf dur, ainsi que du céleri et du harosset (pâte sucrée faite de fruits et de noix).

Pessah se veut être une fête inclusive, où les aînés transmettent cette histoire aux plus jeunes, notamment celle des dix plaies d'Égypte. Ces châtiments envoyés par Dieu pour résoudre Pharaon à libérer le peuple de Moïse. La Pâque juive marque également le lancement du cycle agricole annuel.

Les interdictions

Durant cette semaine, il est interdit de consommer des aliments à base de levain, en souvenir du départ précipité d'Égypte, qui n'avait pas permis aux Hébreux d'attendre que le pain ne soit levé.

Le Consistoire rappelle également que les deux premiers jours, lundi 22 et mardi 23 avril, doivent être chômés, conduire ou encore utiliser les appareils électriques.

Concernant les médicaments, les produits effervescents sont également interdits durant toute la période de Pessah, tandis que les «traitements des maladies cardiovasculaires chroniques en comprimés, gélules et capsules peuvent être utilisés», a annoncé le Consistoire de Paris.

