Santé : une étude alerte sur la présence de métaux lourds dans l'organisme des adultes et enfants français

Un empoisonnement progressif. Santé publique France a dévoilé ce 1er juillet les résultats d'une enquête concernant la présence de métaux lourds dans les organismes. Et le constat est alarmant.

Ainsi, tous les Français sondés, âgés de 6 à 74 ans, ont répondu à des questions sur leurs habitudes de vie, y compris alimentaires, et fourni des prélèvements biologiques entre 2014 et 2016. Or, le taux de détection des métaux tels que l'arsenic, le mercure, le cadmium ou encore le chrome varie entre 97 et 100%, y compris chez les enfants.

Comme le rappelle Santé publique France (SPF), un tel constat n'est pas anodin, puisque ces substances peuvent avoir un nombre incalculable d'effets néfastes, allant des cancers aux problèmes rénaux en passant par des troubles cardiovasculaires ou neurotoxiques. En 2006-2007, l'Etude Nationale Nutrition Santé avait découvert des niveaux semblables à ceux dévoilés par SPF concernant «le mercure dans les cheveux» et le «nickel urinaire».

Des pistes pour éviter l'exposition

En revanche, «les niveaux mesurés chez les adultes étaient plus élevés en arsenic, cadmium et chrome» explique le communiqué. Une situation d'autant plus inquiétante que les taux détectés chez les Français sont sensiblement supérieurs à ceux observés dans des études nord-américaines ou chez des voisins européens.

Face aux résultats, SPF met en avant quelques pistes pour réduire l'exposition à certains métaux. La première concerne le tabagisme (y compris passif), car les fumeurs présentent un taux de cadmium supérieur de 50% aux autres adultes. D'après les experts, il faudrait réduire la prise de céréales au petit déjeuner, qui fait monter la présence de cadmium ou de cuivre lorsqu'elles proviennent d'agriculture biologique. Enfin, toujours dans l'alimentation, il est recommandé de limiter à deux fois par semaine la consommation de poissons, «en variant les espèces et les lieux de pêche».