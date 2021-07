Contre-espionnage : La DGSI recrute et ouvre son site internet à tous

Héritière des célèbres Renseignements Généraux, de la DST et de la DCRI, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), créée en 2014, s'offre un véritable site internet ouvert aux curieux et à celles et ceux qui voudraient rejoindre ses rangs pour œuvrer notamment contre le terrorisme.

Lancé officiellement ce mardi 6 juillet, le site dédié de la DGSI entend offrir une nouvelle vitrine pour ses activités et faire de la pédagogie quant à ses missions réelles sur le territoire français. Celle qui dépend du ministère de l'Intérieur ambitionne en effet de grossir ses effectifs. A la manière de la NSA aux Etats-Unis, qui possède son propre portail web, la DGSI est passée d'une page austère au sein du site du ministère de l'Intérieur à un site plus attrayant pour le grand public.

«Les préoccupations de nos concitoyens pour la sécurité nationale ainsi que l’attente d’informations sur la capacité de la DGSI à protéger la population et les intérêts de la France appellent une nouvelle impulsion en matière de communication», indique ainsi l'institution dans un communiqué. Car si 85 % des Français ont entendu parler de la DGSI, seuls 37 % voient précisément de quoi il s’agit, explique la direction.

Partager ses informations avec les services

Une logique qui est accompagnée d'une campagne de sensibilisation au partage d'informations. Désormais, tout citoyen français peut contacter directement la DGSI et les services qui y sont associés. Notamment en matière de lutte contre le jihadisme. Le site permet ainsi d'entrer en contact avec le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation, que ce soit par téléphone au 0 800 00 56 96 ou par email. Un numéro qui reste d'ailleurs encore relativement méconnu, rapporte la DGSI, qui souligne que «seules 20 % des personnes interrogées ont entendu parler du numéro vert pour signaler la présence d’une menace liée au jihadisme et voient de quoi il s’agit, mais 81 % envisageraient d’appeler ce numéro».

Le site permet également de partager des informations en matière d'espionnage économique ou de cyberdéfense.

52 % des français pourraient être attirés par ces métiers

Outre le recueil d'information, le site de la Direction générale de la sécurité intérieure prodigue également des conseils pour se prémunir de l'espionnage, ainsi que les «bons réflexes à adopter en matière de cybersécurité».

De plus, la DGSI met l'accent sur ses métiers. Une structure qui regroupe d'ailleurs 150 métiers différents. Selon une enquête Harris Interactive réalisée en juin pour le ministère de l’Intérieur, plus de la moitié (52 %) des Français estiment que les métiers proposés à la DGSI pourraient les attirer, mais seulement un tiers sauraient où trouver l’information sur ces offres d’emploi. Il est donc possible d'en apprendre plus sur ces enquêteurs et le personnel associé, avant d'y déposer votre CV.

«Notre service est en pleine expansion. Il compte aujourd'hui quelque 4.700 femmes et hommes et il devrait compter d'ici à quelques années 5.500 agents. Nous recrutons plus de 500 personnes par an et donc ce site internet va nous aider à présenter nos besoins et à aider à entrer en contact avec les femmes et hommes qui souhaiteraient nous rejoindre», explique Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure au micro de CNEWS (une interview à retrouver en tête de cet article).

Enfin, et toujours dans un souci pédagogique, la DGSI partage sur son site une sélection d'œuvres (livres, films, séries et livres jeunesse...) qui relatent avec un souci de réalisme le travail du contre-espionnage à la française.