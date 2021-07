Politique de la ville : Jean Castex en visite en Seine-Saint-Denis

Jean Castex se rend ce samedi à Clichy-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pour faire un point d'étape sur les mesures en faveur des quartiers prioritaires annoncées en janvier dernier.

Pour aborder les problématiques de logement, d'emploi, de formation et de sport, le Premier ministre sera accompagné des ministres et secrétaires d'Etat, Élisabeth Borne, Emmanuelle Wargon, Roxana Maracineanu, Nadia Hai et Nathalie Elimas.

Le chef du gouvernement participera à une réunion de suivi du Comité interministériel de la ville (CIV), à Clichy-sous-Bois, en présence du maire Olivier Klein, président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).

DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Lors du Comité du 29 janvier à Grigny (Essonne), une enveloppe de deux milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation urbaine des quartiers prioritaires avait été annoncée. Ce bilan d'étape sera l'occasion d'un satisfecit pour Jean Castex puisque, selon son entourage, «99% des mesures annoncées» sur l'éducation, le logement, la sécurité, le sport, l'emploi «fonctionnent très bien».

Jean Castex démarrera sa visite dans le quartier du Chêne-Pointu, épicentre des émeutes de 2005, après la mort de deux adolescents dans un transformateur électrique après une course-poursuite avec des policiers.

Le renforcement des cités de l'emploi

Le 1er ministre devrait annoncer une montée en puissance du dispositif des «cités de l'emploi» censé favoriser les synergies entre les services de l'Etat, collectivités, associations et entreprises autour de l'emploi et de la formation. Actuellement au nombre de 24, les "cités de l'emploi" verront leur nombre grimper à 60, avec des créations à Clichy-sous-Bois, Nevers, la Seyne-sur-Mer, Dijon, Toulouse, le Havre, etc.