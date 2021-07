Vaccination obligatoire des soignants : Jean Castex reçoit les associations d'élus ce jeudi

Faut-il instaurer la vaccination obligatoire pour les soignants ? Pour discuter de cette question épineuse, le Premier ministre, Jean Castex, doit consulter ce jeudi 8 juillet les association d'élus. Un projet de loi en ce sens pourrait être envisagé, selon la teneur des débats.

D'après des sources ministérielles, cette option de travail ne sera retenue que s'il y a «consensus». Dans ce cas-là, un projet de loi en faveur de l'obligation de vaccination des soignants pourrait être examiné en Conseil des ministres dès la semaine prochaine, avant de passer au Parlement fin juillet, «en décalant la fin de session».

Plus que jamais, la solution, c'est la vaccination !



50% des Français sont désormais vaccinés.



Ce n'est qu'une étape et nous devons aller encore plus loin : de l'engagement de chacun dépend la protection de tous.

— Jean Castex (@JeanCASTEX) June 29, 2021