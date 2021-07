Festival de Cannes : Pio Marmaï veut «casser la gueule» d'Emmanuel Macron

Une sortie qui fait parler. Ce samedi 10 juillet, la réalisatrice Catherine Corsini et toute l'équipe du film «La Fracture» participaient à une conférence de presse à l'occasion du Festival de Cannes. Un moment choisi par l'acteur Pio Marmaï pour s'en prendre au chef de l'Etat.

Le comédien, qui interprète un manifestant blessé lors d'un rassemblement de gilets jaunes, était interrogé par une journaliste pour savoir s'il avait un message à faire passer à Emmanuel Macron. Il commence par expliquer qu'il n'a «pas grand-chose à dire à grand monde» et qu'il ne souhaite donner «de leçon à personne».

Mais son propos s'emballe soudain lorsqu'il déclare : «Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, un peu comme tout le monde, dans l'absolu...».

Pio Marmaï enchaîne ensuite en expliquant que par son jeu dans «La Fracture», il a tenté de raconter comment un homme «qui veut juste conduire son camion» se retrouve avec une jambe blessée par une grenade dans une manifestation.

Quelques secondes plus tard, il conclut en expliquant : «si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais, "mon pote, là, merde, qu'est-ce qu'il se passe ?"». Un scénario moins violent que le premier imaginé.

Rapidement, cette sortie a attiré l'oeil des réseaux sociaux et des soutiens d'Emmanuel Macron. «L'appel à la violence n'a sa place nulle part, et votre statut "d'artiste" ne vous rend ni plus intelligent ni plus acceptable», dénonce ainsi Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur pendant les manifestations des gilets jaunes. Anne-Laurence Petel, députée LREM des Bouches-du-Rhône, propose quant à elle à l'acteur d'essayer «la crise dans un autre pays juste histoire d'avoir un point de comparaison».