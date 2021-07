Marseille : EELV PACA favorable à la légalisation encadrée du cannabis pour faire cesser les règlements de compte

EELV PACA soutient les élus écologistes et citoyens de Marseille qui demandent l’expérimentation d’une légalisation du cannabis sous l’égide de l’Etat pour lutter « contre les trafics mafieux de stupéfiants dans les cités et les règlements de compte ».

En deux semaines, six jeunes sont morts à Marseille, victimes directes ou collatérales, de règlements de compte entre bandes rivales, liés au trafic de cannabis. « Des familles pleurent chaque jour leurs victimes et vivent dans l’angoisse que demain ce soit leur fils ou leur fille qui tombe sous les balles des trafiquants », souligne EELV PACA, dans un communiqué.

Les écologistes militent pour une politique de « solidarité urbaine » et de lutte contre les discriminations, la drogue et les trafics. « Les quartiers populaires de Marseille (notamment ceux situés au Nord de la ville) sont victimes d’une situation de quasi apartheid résultante de plusieurs décennies d’abandon par les autorités locales, de promesses non tenues, de détournement d’argent public à des fins clientélistes, d’une politique de ségrégation sociale, de ghettoïsation et d’enclavement. »

« La guerre policière contre le marché du cannabis est perdue d’avance. »

Les écologistes demandent l’expérimentation d’une légalisation du cannabis sous l’égide de l’Etat « réunissant experts, monde médical et judiciaire, éducateurs, acteurs associatifs et institutionnels des quartiers ».

« La légalisation du cannabis permettrait de faire baisser le trafic et d’empêcher la lutte armée entre les trafiquants, mais surtout de mener une politique de santé publique fondée sur la prévention et l’accompagnement des usagers dépendants, assurent-ils. La guerre policière contre le marché du cannabis est perdue d’avance. Il y a en France un million de consommateurs au quotidien, cinq millions réguliers sans compter les occasionnels qui touche un adulte sur trois ».

Selon Terra Nova, la légalisation générerait entre 1,3 et 2,1 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles.

Un récent rapport parlementaire rendu en juin, lié à une mission de l’Assemblée nationale, plaide pour une remise en question de la politique de prohibition jugée « impuissante » et préconise «un grand débat national à ce sujet».