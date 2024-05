Etats-Unis : le cannabis bientôt reclassé comme une drogue moins dangereuse

Les États-Unis ont décidé, mardi 30 avril, de reclasser le cannabis comme substance «à faible risque» au niveau fédéral, une décision historique, qui vise à encourager la recherche médicale.

Dans près de trois quarts des États américains, le cannabis est légalisé, soit totalement, soit pour usage médical. Si cette substance reste illégale au niveau fédéral, la presse américaine a révélé, ce mardi 30 avril, que les autorités fédérales comptaient reclasser le cannabis parmi les drogues les moins dangereuses.

Cette décision, confirmée par le ministère américain de la justice, consisterait à faire passer le cannabis de la catégorie 1, des drogues très addictives et sans intérêt médical, où l’on retrouve par exemple l’héroïne ou l’ecstasy, à la catégorie 3, destinées à certains médicaments, notamment à base de codéine.

À l’automne dernier, la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité américaine du médicament, a recommandé de reclasser le cannabis de la catégorie 1 à 3 pour plusieurs raisons : dans un premier temps, l’utilisation médicale de cette substance est autorisée dans de nombreux États américains. La FDA a ensuite affirmé que le risque de dépendance physique à cette drogue restait faible ou modéré chez les personnes qui en font un usage abusif, et que les abus liés au cannabis sont sensiblement plus faibles que pour les autres drogues de la catégorie 1. La recommandation a également été approuvée par Institut national sur l'abus des drogues aux États-Unis.

Le reclassement a été salué par les législateurs démocrates comme républicains, alors que cette décision va également avoir des conséquences sur la recherche médicale, mais également fiscales et économiques pour les entreprises vendant du cannabis, qui pourront effectuer des opérations bancaires plus librement.

Par ailleurs, cette nouvelle classification aura également des conséquences au niveau pénal, puisque les infractions liées à la détention ou à la consommation de cannabis seront revues à la baisse.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, s'est félicité dans un communiqué d'une décision «reconnaissant la nécessité d'un changement des lois restrictives et draconiennes sur le cannabis pour s'adapter à ce que la science et une majorité d'Américains disent clairement».

La Maison blanche n'a pour le moment pas réagi à cette annonce, mais le président américain Joe Biden milite depuis plusieurs années pour abaisser les peines pour les consommateurs de cannabis. Par ailleurs, selon un sondage de l'institut de recherche Pew Research publié en mars dernier, 88% des Américains pensent que la marijuana devrait être légale.