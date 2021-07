«Big Tour 2021» : la tournée estivale de la relance

Sur les routes de France pour la relance. Le «Big Tour», événement grand public et gratuit qui a pour vocation de promouvoir de façon ludique et festive tout le savoir-faire entrepreneurial français, repart cet été en tournée pour aller à la rencontre des vacanciers.

Passant au total par sept régions et 24 villes, quasiment toutes situées en bord de mer, l'événement se tient cette année du 16 juillet au 20 août.

Dès ce vendredi, le coup d'envoi du «Big Tour 2021» sera ainsi donné à Etaples (Pas-de-Calais) pour sillonner ensuite progressivement les Hauts-de-France, et s'acheminer après vers la Bretagne, la côte Atlantique et la Méditerranée. Ce sera la commune de Savines-le-Lac, située sur les rives du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes, qui clôturera le bal de cette édition.

Concrètement, dans chaque ville-étape, le «Big Tour», mettra ainsi à l'honneur la ville qui l'accueille, ses talents, ses entreprises et ses entrepreneurs. Le but : faire connaître et rayonner auprès des vacanciers et de tous les curieux l’industrie française, les start-up de la région, mais aussi les éleveurs et producteurs locaux.

Animations, rencontres, concerts...

Tout autant d'ambassadeurs motivés et porteurs d'opportunités qui seront réunis pour l'occasion dans un village de 3.000 m2, autour d'ateliers ludiques et d'animations, qui promettent aussi beaucoup de cadeaux.

Dans le même esprit, lors de chaque étape, une émission spécialement dédiée, intitulée «Vive Ta ville», sera diffusée en direct sur bigtour.fr de 15h30 à 17h. Elle donnera la parole aux entrepreneurs locaux, commerçants, TPE, PME représentants les partenaires de Bpifrance auxquels se joindront des personnalités politiques.

[EXCLU] Le #BigTour en 30 secondes c’est ça ! On vous embarque sur notre tour de France ? Rendez-vous le 16/07 pour la 1ère étape. https://t.co/cq0SmeJVEg pic.twitter.com/TNhIB6fRDA — Bpifrance (@Bpifrance) May 18, 2021

Chaque journée se clôturera enfin par un concert, organisé en partenariat avec Live Nation. Jérémy Frérot, Gwendal Marimoutou, les révélations 2021 de The Voice Anik St-Pierre et Robin Peret, ou encore Fauve Hautot, pour n'en citer que quelques-uns, se produiront ainsi sur scène. A noter que Fauve Hautot, qui s’est fait connaitre dans l’émission «Danse avec les stars» en 2014, se produira d'ailleurs gratuitement dès ce vendredi à 20 h à Etaples.

Un autre grand événement, le 7 octobre, à Paris

A une semaine du grand départ, interviewé sur CNEWS dans l'Hebdo de l'éco, Patrice Bégay, Directeur de la communication et des Excellences de Bpifrance (Banque publique d’investissement) a résumé toute la philosophie de la tournée, qui, doit, a-t-il dit, «assurer la relance par la confiance». Et pour cela, quoi de mieux pour Bpifrance que de se rendre «au plus près des territoires pour montrer toute l’étendue du savoir-faire français» ?

Pour y parvenir, «la priorité, ce sont les familles et notamment les jeunes. Tout simplement parce que les jeunes sont l’avenir des entreprises de notre pays», a encore tenu à souligner Patrice Bégay. Mais dans l'ensemble, après une année compliquée marquée par la crise sanitaire, ce sont bien tous les Français qui ont besoin de se retrouver autour de leurs entreprises pour affronter au mieux l'avenir. D'ailleurs, si la conjoncture reste incertaine, «le moral des patrons est bon», affirme Patrice Bégay, qui signale «qu'un tiers des entreprises a notamment récupéré une activité supérieure comparée à 2019».

Bref, un optimisme conquérant, que Bpifrance compte bien remettre à l'honneur à la rentrée à l'occasion d'un autre grand événement dédié à l'entrepreneuriat tricolore. Le 7 octobre prochain, la banque publique d’investissement organise en effet à l'AccorHotels Arena (ex-Paris-Bercy, NDLR) la septième édition de «BIG», soit le plus grand rassemblement d’entrepreneurs d’Europe. Sous l’impulsion de Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, près de 1.000 intervenants (créateurs d'entreprises, startupers, entreprises de toutes tailles, grands groupes...) se réuniront là encore autour de 400 ateliers et conférences. Pour participer, l’inscription se fait tout simplement sur bpifrance.fr (lien disponible ICI).

Concernant le «Big Tour 2021», toutes les dates sont à retrouver sur bigtour.fr