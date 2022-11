«Big Tour 2022» : le festival des entrepreneurs fait escale en Martinique

Le «Big Tour 2022» de Bpifrance, festival de l'entrepreneuriat dont CNEWS est partenaire, fait escale en Martinique ce vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022.

Le «Big Tour» à l'heure martiniquaise. Après avoir fait étape dans les régions de France métropolitaine, le festival de l'entrepreneuriat de Bpifrance fait escale pour la première fois dans les outre-mer.

Ce vendredi 25 et samedi 26 novembre, le «Big Tour» va ainsi mettre à l'honneur la Martinique. Son héritage d’artisanat, sa littérature riche d’écrivains de renom et de grands poètes, la musique et la danse, l’art de vivre et la gastronomie font de cette île française une terre de tradition, de culture mais aussi d'innovation.

Vous avez des rêves ? Venez les réaliser au #bigtour en #Martinique. Nous sommes à vos côtés ! Vivons ensemble la passion de ce territoire merveilleux. L’entrepreneuriat c’est un état d’esprit, ça ne s’explique pas, ça se vit, venez le partager le 25 et 26 novembre à #Madiana pic.twitter.com/9jgOyz6oq3 — Patrice Bégay (@patricebegay) October 25, 2022

un riche programme d'ateliers et conférences

En posant ses valises à Schœlcher, à côté de Fort-de-France, le «Big Tour» invite le public à participer à des ateliers et des conférences sur des thèmes qui touchent de près l'économie de l'île : tourisme durable, export et développement extra territorial, Made in Martinique, mobilités et transports aux Antilles...

Le riche programme met aussi en avant des thématiques plus universelles : accès des femmes entrepreneures au financement, inclusion dans l’entreprise, innovation et responsabilité environnementale, entre autres.

Rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs, qu'ils soient start-upers ou patrons de PME, le «Big Tour» permettra, comme lors des précédentes étapes, de mettre en relation employeurs et candidats grâce aux jobs dating.

L'événement sera aussi festif, avec un concert de Kwaxicolor et Gwendal Marimoutou le 26 novembre à 19h30 à cocher dans les agendas (sur réservation).

«Big Tour 2022», 25 et 26 novembre 2022, Palais des congrès de Madiana, Avenue Du Petit Florentin , 97233 Schoelcher. Sur inscription. Gratuit.