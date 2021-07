14 juillet : Les incendies de voitures en forte baisse

Le nombre de voitures brûlées dans la nuit du 13 au 14 juillet a fortement diminué sur le territoire, par rapport à l’année dernière.

En effet, selon une source proche du dossier à CNEWS, le nombre de véhicules incendiés au niveau national est passé de 397 en 2020, à 294 cette année (-35%).

A Paris et en petite couronne, ce sont 78 voitures qui ont été brûlées, soit une baisse de 39% sur un an. En outre, plus de 170 interpellations ont été effectuées dans la capitale dans la nuit du 13 au 14 juillet.

Une nuit agitée dans l’agglomération lyonnaise

Les forces de l’ordre ont toutefois été solicitées à Lyon et ses alentours afin d’endiguer des départs de feux volontaires.

Selon Le Progrès, plusieurs dizaines de véhicules ont été incendiés à Rillieux-la-Pape, Bron dans le quartier des Terraillons, Villeurbanne, Meyzieu et Givors, soit cinquante véhicules visés.