14 juillet : Où voir les feux d'artifice près de chez vous ?

Les restrictions sanitaires, la menace du variant Delta et le temps (très) capricieux ont mis à mal l’organisation des festivités de la fête nationale qui a lieu mercredi 14 juillet. Voici un tour de France des spectacles pyrotechniques prévus dans les grandes villes hexagonales.

PARIS

Le célèbre feu d’artifice tiré depuis le Champ de Mars au pied de la tour Eiffel aura bien lieu ce mercredi 14 juillet et se fera en présence du public. L’année dernière, si les feux avaient été maintenus, aucun rassemblement n’avait été autorisé. Il avait ainsi fallu admirer les détonations colorées depuis son balcon ou sa télévision.

Cette année, le spectacle pyrotechnique de 35 minutes commencera à 23h et aura pour thème «La liberté». Pour l'observer, le champ de Mars reste un endroit incontournable et accueillera en amont du feu un grand concert de l'Orchestre national de France. Les ponts des Arts, de la Concorde ou Alexandre III offrent également un super point de vue et seront fermés à la circulation pour permettre aux piétons de profiter pleinement du spectacle. Les hauteurs de la capitale, comme le sommet de la colline de Montmartre ou le parc de Belleville offrent également un point de vue agréable.

LILLE

Face à la propagation du variant Delta, le préfet du Nord, Michel Lalande, a décidé d’interdire les feux d’artifice dans toute la métropole jusqu’au 15 juillet. Les bals populaires sont cependant maintenus.

Pour observer les explosions lumineuses traditionnelles, il faudra donc se rendre dans le département voisin du Pas-de-Calais, où de nombreuses communes ont maintenu les célébrations comme à Lens, où un feu est organisé depuis le parking du stade Bollaert-Delelis mardi 13 juillet au soir ou encore sur le front de mer de la ville de Calais le mercredi 14 juillet à 23 heures.

NANTES

La capitale du département de Loire-Atlantique subit aussi les retombées de la situation sanitaire et a décidé, pour la deuxième année consécutive, d’annuler son feu d’artifice et son bal des pompiers. Si l’envie d’assister à un spectacle pyrotechnique est trop forte, la commune de Basse-Goulaine, située dans la métropole nantaise, a, elle, maintenu l’événement mardi 13 juillet au soir et propose même un show interactif. Sur le site de la mairie, il est en effet possible de voter pour la musique qui sera utilisée pour le bouquet final. Le show aura lieu à 23 h, square de Theley (derrière la salle Paul-Bouin), à Basse-Goulaine. Le port du masque y sera obligatoire.

STRASBOURG

Après avoir annulé toutes les festivités de la fête de la musique, la municipalité strasbourgeoise a décidé de maintenir le feu d’artifice de la fête nationale. Il sera ainsi tiré le mercredi 14 juillet vers 22h30 depuis le parc de l’Etoile en accès libre avec port du masque obligatoire.

LYON

Sous réserve de beau temps, les célébrations du 14 juillet sont maintenues à Lyon. Le traditionnel feu d’artifice aura lieu le mercredi soir dès 22h30 et sera tiré comme à l’accoutumé depuis la colline de Fourvière. Le spectacle, prévu pour durer une vingtaine de minutes, aura cette année des airs d’arc-en-ciel et aura pour thème «Le soleil après la pluie».

MARSEILLE

La cité phocéenne a elle aussi pris la décision de maintenir les festivités du 14 juillet et propose cette année «le plus beau feu du monde». La ville a vu les choses en grand. Mercredi 14 juillet, dès 22h15, le feu d’artifice sera tiré depuis 16 pontons répartis sur le plan d’eau du Vieux-Port et depuis le Fort d’Entrecasteaux pendant quasiment une demi-heure. Les spectateurs sont invités à admirer le spectacle depuis le Vieux-Port ou le jardin du Pharo.

BORDEAUX

La municipalité écologiste de Bordeaux innove cette année et promet un spectacle pyrotechnique «plus vertueux» et «moins cher». Pour la première fois, la cité du vin s’offre donc un 14 juillet sans perchlorate, sans plomb, ni retombées de plastique et d’aluminium dans la Garonne.

Tiré à 22h30 entre le pont de pierre et la place de la Bourse sur les quais du célèbre fleuve bordelais, le spectacle sera observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l’Ermitage ou encore la rive droite de la Garonne.