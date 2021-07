Vélo en ville : quelles sont les 3 règles d'or à absolument respecter pour éviter les accidents ?

Au lendemain du terrible accident de la route survenu à Boulogne-Billancourt (92), lors duquel une jeune femme de 24 ans qui circulait en vélo est décédée ce 21 juillet, les associations de cyclistes sont montées au créneau, dénonçant les discours qui laisseraient penser que les cyclistes ont un comportement dangereux. Pour elles, des solutions existent pour éviter ce genre de drame. Et certaines règles de sécurité sont à respecter.

Des règles de sécurité évidentes qui s'appliquent aussi bien aux cyclistes qu'aux automobilistes, qu'il convient de rappeler dans ce contexte exceptionnel. «La plupart des accidents sont évitables», estime Jean-Sébastien Catier, le président de l'association Paris en Selle (PES), qui assure que porter un casque et un gilet jaune n'aurait eu absolument aucun effet dans cet accident survenu alors que la victime se trouvait sur une piste cyclable protégée, et n'avait commis aucune infraction. Et d'affirmer qu'on ne peut pas «laisser porter aux cyclistes la responsabilité de leur propre mort».

Ne jamais s'approcher des gros véhicules

Pour lui, deux principales règles d'or à respecter «s’appliquent essentiellement aux carrefours» pour les cyclistes. La première est de «ne jamais s’approcher ou doubler par la gauche ou la droite» tous les véhicules qui seraient «plus grands qu’une voiture», d'autant plus si ceux-là sont «susceptibles de démarrer» rapidement. Et ce, en restant «extrêmement vigilant» vis-à-vis «des poids lourds, des camionnettes ou encore des bus».

faire en sorte d'être visible

La deuxième est, selon Jean-Sébastien Catier, de «faire en sorte de s’assurer qu’on est bien vu». Pour cela, le président de l'association Paris en Selle préconise aux cyclistes de «se mettre devant les véhicules aux feux rouges et pas sur le côté, sur le bord où il y a un risque de se trouver dans l'angle mort».

Incroyable indécence.





Une jeune cycliste est décédée ce matin, écrasée par un poids lourd.





Une jeune cycliste est décédée ce matin, écrasée par un poids lourd. En guise de réaction, les @PompiersParis somment les cyclistes de s'équiper d'un casque et d'un gilet fluo. — Paris en Selle (@ParisEnSelle) July 21, 2021

ralentir la manoeuvre aux carrefours

Pour les automobilistes, Jean-Sébastien Catier conseille «de tourner lentement» que ce soit à gauche ou à droite, en étant «particulièrement vigilant» quand il y a une piste cyclable mais également lorsqu'il n'y en a pas. Selon lui, il faut «systématiquement ralentir le mouvement» et «ne pas lancer de manœuvre de virage rapide». Et petit rappel, il appelle également à la grande vigilance des conducteurs et passagers de voitures lorsqu'ils ouvrent leur portière.

Au-delà de ces préconisations, ce cycliste accompli assure qu'il n'existe «pas de règle de sécurité absolue». En somme, selon lui, on peut toujours donner des conseils pour limiter les risques, mais ils ne seraient rien sans la plus grande vigilance de la part des cyclistes comme des automobilistes. Et d'assurer que les «carrefours sont les endroits les plus dangereux» notamment sur les grands axes, puisque la plupart du temps, «les continuités cyclables y sont interrompues» et «les conducteurs y redémarrent très vite».

L'une des solutions selon lui est l'aménagement de carrefours «dits hollandais», qui permettent aux cyclistes de ne pas s'arrêter au même niveau que les véhicules et d'aller se positionner comme les piétons. Ainsi, les voitures sont contraintes «de prendre un angle plus large», ce qui limite le risque lié aux angles morts. «Les cycliste démarrent bien avant les voitures, qui ne sont à proximité des vélos que lorsque ces derniers traversent la rue à la perpendiculaire».