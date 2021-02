Paris : voici les 10 endroits les plus dangereux à vélo

Se déplacer à vélo ou en trottinette relève parfois du parcours du combattant à Paris, et ce, malgré tous les efforts de la municipalité parisienne pour encadrer la pratique et protéger les utilisateurs. De fait, plusieurs sites sont particulièrement dangereux dans la capitale.

Pour Jean-Sébastien Catier, le président de l'association de cyclistes Paris en Selle, «deux facteurs» sont à l'origine de la dangerosité des grands axes parisiens pour les cyclistes : «le manque de continuité entre deux axes» ainsi que «le manque d'aménagement au niveau des carrefours, où il y a beaucoup de flux».

«De manière générale, toutes les zones non aménagées sont dangereuses [...] dès que les voitures peuvent aller vite, et dès lors qu'il y a des angles morts, un problème de visibilité ou encore un différentiel de vitesse entre les voitures et les cyclistes», ajoute-t-il.

Et ces endroits sont très nombreux à Paris. Contactée, la préfecture de police de Paris n'a pas souhaité communiqué sur le nombre d'accidents, ni sur leur localisation exacte dans Paris. CNEWS en a repertorié dix, qui figurent parmi les spots les plus dangereux, ou ressentis comme tel par les cyclistes. Quels sont-ils ?

La place du châtelet

Peu importe d'où l'on vient, la place du Châtelet (1er) est difficile d'accès pour les cyclistes. Depuis le quai de la Mégisserie, il faut prendre tous les risques pour passer de la voie des bus et rejoindre le bas du boulevard de Sébastopol ou la rue de Rivoli. Même constat si l'on vient de l'avenue Victoria.

opéra et chaussée d'antin

Gros point noir des cyclistes, la place de l'Opéra (9e) est dénuée de pistes cyclables. Que l'on vienne de l'avenue de l'Opéra, du boulevard des Capucines ou encore du boulevard Haussmann, aucune piste ni aucune zone protégée ne sont proposées aux cyclistes, ou aux utilisateurs de trottinettes, qui sont souvent obligés de traverser en plein milieu des voitures pour passer d'une rue à l'autre.

PORTE MAILLOT

Bien que la porte Maillot (17e) soit en travaux depuis plusieurs mois (ce qui n'arrange rien à la situation), les problèmes de circulation pour les deux-roues sont antérieurs au chantier du RER Eole. Car s'il existe une piste cyclable qui relie la porte Maillot à l'avenue des Ternes, via le boulevard Gouvion-Saint-Cyr, il n'en existe pas entre la porte Maillot et Neuilly-sur-Seine (92).

ALMA MARCEAU

Désormais empruntée par des milliers d'utilisateurs tous les jours, la piste cyclable du Cours Albert 1er, rive droite, subit une nette discontinuité au niveu du pont de l'Alma, et de la place de l'Alma-Marceau (8e). Là, dans le sens Concorde-Trocadéro, les cyclistes qui se trouvent sur les quais hauts de la Seine, doivent rejoindre à leur risque et péril la continuité de la piste qui se trouve avenue de New York.

LA PLACE DE LA CONCORDE

L'unique moyen de traverser la place de la Concorde (8e) en vélo ou en trottinette sans risquer sa vie est d'emprunter la voie – désormais bi-directionnelle et interdite aux voitures – qui longe l'entrée du Jardin des Tuileries. Seul hic, elle est souvent bloquée par l'organisation d'événements et autres défilés de mode.

de montparnasse à la place du 18 juin 1940

Là, en bas de la gare Montparnasse, depuis ou vers la rue de l'arrivée ou depuis ou vers la rue du départ, le seul moyen pour emprunter la rue de Rennes (6e) est de traverser la grande place du 18 juin 1940 au milieu des voitures. A noter également qu'une fois rue de Rennes, seule une minuscule piste cyclable délimitée par un marquage blanc relie Montparnasse au boulevard Saint-Germain (7e).

DU TROCADÉRO À LA VOIE GEORGES POMPIDOU

Seuls les utilisateurs de la piste cyclable de la voie Georges Pompidou (mais ils sont nombreux) identifient cette belle discontinuité. En contrebas des jardins du Trocadéro (16e), où il n'existe pas de pistes cyclables, ni même de voies dédiées aux bus, il faut jouer des coudes pour rejoindre la voie Georges Pompidou située en contrebas.

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

De manière générale, les cyclistes préfèreront toujours traverser la place de la République en son centre, plutôt que d'emprunter la voie dévolue aux voitures. Et ce, même si la contre-allée, uniquement réservée aux bus et aux taxis depuis plusieurs années, permet de passer du boulevard Magenta (10e) à celui de la République (11e), et vice-versa. Le gros du danger se situe surtout en haut de la rue du Temple, une fois que la piste cyclable prend fin.

de marx dormoy à la chapelle

Pour se rendre porte de la Chapelle (18e) depuis la gare de l'Est (10e), la route est plutôt longiligne mais n'est pas du tout aménagée pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes, qui, la plupart du temps, sont obligés de rester dans la voie des bus, y compris pour traverser la rue Lafayette et le boulevard de la Chapelle.

porte d'Orléans

Dernier point noir de notre sélection, la porte d'Orléans (14e) est dénuée de toute piste cyclable, adaptée et protégée. Là, pour rejoindre Montrouge (92) depuis Alésia (14e), les cyclistes doivent traverser les voies du tram puis le pont du périphérique, en empruntant les voies réservées aux bus lorsqu'il y en a.

PS : A noter que la plupart de ces photos ont été prises avant le confinement. Mais si depuis, quelques changements ont pu être effectués au niveau de la voirie, les problèmes de discontinuité et la dangerosité de certaines places demeurent inchangés.