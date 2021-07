Jean-Marie Bigard critiqué par les internautes après une photo de son spectacle à Fréjus

Contre le pass sanitaire, mais bien obligé de l’appliquer pour remplir ses salles. En postant une photo de son spectacle à Fréjus sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard s’est fait prendre à partie par de nombreux internautes.

La veille de sa représentation dans la ville du Var, il avait publié un message : «Les amis. Je me suis battu jusqu’au dernier moment mais il y aura bien un test sanitaire à Fréjus et à Nice. J’en suis désolé. Je vous attends nombreux». La figure du mouvement anti-vaccin et anti-pass sanitaire a donc dû se conformer aux règles pour jouer devant son public.

Samedi, Jean-Marie Bigard a diffusé une photo de lui sur scène, lors de son spectacle. Une publication qui n’a pas plu à de nombreux internautes. Certains lui ont reproché d’avoir respecté le pass sanitaire pour des raisons d’argent, d’autres ont noté l’ironie de la situation, pour un personnage censé «combattre le pouvoir en place». Une personne l’a qualifié de «couard, dégonflé, lâche, poltron». Une autre a indiqué avoir fait demi-tour pour ne pas avoir à présenter son pass sanitaire, car il n’est «pas un mouton».

couard, dégonflé, lâche, poltron — Grand Saint Antoine (@saint_grand) July 24, 2021

On a vu le valeureux combattant contre le pouvoir en place .... — Cryptobranleur (@cryptobranleur) July 24, 2021

Certains internautes ont quant à eux défendu l’humoriste, estimant qu’il fallait bien qu’il travaille.