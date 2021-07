Sean Penn ne reviendra pas sur le tournage de la série «Gaslit» tant que toute l'équipe ne sera pas vaccinée

Il a posé un ultimatum. Le tournage de «Gaslit», série sur le scandale du Watergate, est en pause. Et pour cause. Sean Penn, qui joue le rôle principal, a quitté le tournage.

Alors que plusieurs semaines de travail sont encore nécessaires pour boucler la série réalisée par Matt Ross, l’acteur américain, qui donne la réplique à Julia Roberts, a affirmé qu’il ne retournera pas sur le plateau, à Burbank (Californie), tant que tous les membres de l’équipe ne seront pas vaccinés contre le Covid-19, rapporte le média Deadline.

NBCUniversal, le studio qui produit «Gaslit», exige déjà la vaccination des employés de la «zone A», c’est-à-dire les acteurs et les membres de l'équipe qui travaillent à proximité. Mais pour limiter au maximum la propagation du variant Delta, Sean Penn, qui incarne John Mitchell, le procureur général des États-Unis, souhaite que tous les employés reçoivent le précieux sérum.

il prend en charge les vaccins

Pour faciliter les démarches, il a même proposé de prendre complètement en charge les frais de vaccination via son organisation à but non lucratif CORE (Community Organized Relief Effort). Créée en 2010 après le tremblement de terre à Haïti, son association a déjà financé près de 5,4 millions de tests et 1,7 million de vaccins.

La semaine dernière, Sean Penn était de retour à Cannes comme réalisateur pour «Flag Day» dans lequel il joue aux côtés de sa propre fille le rôle d'un père magnétique et manipulateur, vivant de larcins.