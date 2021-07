Voici comment nettoyer ses pièces de monnaie

Si vous recevez une pièce de monnaie sale ou que vous souhaitez redonner de l'éclat à une pièce de collection, les numismates (collectionneur de monnaies) recommandent de suivre les astuces suivantes.

Avant de passer à la phase de nettoyage proprement dite, il convient de prendre les ustensiles et produits nécessaires. Contrairement à certaines idées reçues, il faut exclure les solutions de trempage ou de nettoyage des métaux. Surtout s'il s'agit de pièces de collection, puisque ce type de produits peut avoir pour effet de détériorer leur surface en raison des acides qu'ils contiennent. De plus, certains ont un effet abrasif qui est susceptible de rayer définitivement la surface de la pièce. De même pour les produits détergents ou, à plus forte raison, pour la poudre pour lave-vaisselle.

Une procédure simple et rapide

Lorsque vous nettoyez une pièce, procurez-vous d'abord de l'eau distillée, un savon doux dilué dans l'eau, de l'acétone et un essui-tout. Tout d'abord faites tiédire l'eau distillée (on peut se procurer des bidons ou des bouteilles dans les magasins de bricolage). Plongez la pièce dedans avec le savon doux dilué et nettoyez la pièce en passant avec la pulpe de vos doigts. Si vous êtes collectionneur, veillez d'ailleurs à ne pas porter de bagues, afin de ne pas risquer d'abîmer la pièce.

Puis, rincez la dans un autre récipient d'eau distillée (sans savon). Plongez la ensuite dans un bol d'acétone. Cela aura pour effet de dégraisser la pièce et permettra de mieux la sécher par la suite. Le but est de retrouver une pièce plus propre et débarrassée de sa saleté. Enfin, laissez celle-ci sécher sur une feuille d'essui-tout ou un mouchoir sans la frotter si vous comptez la collectionner. Toutefois, s'il s'agit d'un simple nettoyage avant sa remise en circulation, vous pouvez alors l'essuyer avec un mouchoir.

Il est à noter que, pour les collectionneurs de pièces anciennes et de grande valeur, le nettoyage peut être confié à un spécialiste ou un restaurateur de pièces anciennes. L'idée étant de conserver au mieux la patine, certains numismates accordant davantage de valeur à des pièces patinées par le temps.