Démarchage téléphonique : l'astuce efficace de l'UFC que Choisir pour y mettre fin

Alors que la règlementation a été renforcée, le démarchage téléphonique reste problématique pour de nombreux Français qui subissent ces appels intempestifs chaque semaine. Pour y faire face, l’UFC que Choisir a créé une astuce simple, efficace et accessible à tous.

C’est devenu une habitude pour de nombreux Français : ne pas répondre aux numéros inconnus par «peur» de tomber sur une entreprise qui réalise du démarchage téléphonique. Si la loi est devenue plus ferme en imposant des restrictions sur les horaires autorisés pour démarcher, les Français continuent de subir ce «fléau» au quotidien.

9 français sur 10 exaspérés par le démarchage

Selon la loi, les entreprises sont tenues d’appeler uniquement du lundi au vendredi, entre 10h et 13h ou entre 14h et 20h, et doivent également se limiter à quatre prises de contact au maximum par mois. D’autre part, les entreprises sont désormais dans l’obligation d’afficher leur numéro de téléphone à chacun de leurs appels. Certaines sociétés, comme celles du secteur de la rénovation énergétique ou de la formation n’ont même plus le droit de démarcher, au risque de s’exposer à des sanctions.

Néanmoins et malgré le renforcement de la législation, cette pratique continue d’exaspérer 9 Français sur 10, rappelle l’UFC que Choisir. Et pour cause, les entreprises utilisent l’annuaire universel ou public, qui contient les données de tous les abonnés téléphoniques. Comme l’indique l’union des consommateurs : «Le RGPD retient que les coordonnées des consommateurs ne peuvent être transmises à l’annuaire public que s’ils y ont positivement et activement consenti et ce quel que soit leur mode de téléphonie (fixe ou mobile)».

Consommateurs : le démarchage téléphonique est désormais permis seulement du lundi au vendredi, entre 10h et 13h et 14h et 20h, et jamais plus de 4 fois par mois par le même professionnel



Un simple courriel aux opérateurs

La solution se trouve donc auprès des opérateurs téléphoniques. Pour empêcher ces derniers des transférer vos informations sur cet annuaire, l’UFC que Choisir a donc créé un outil en ligne intitulé «respectemesdatas.fr». L’objectif est de permettre à chaque propriétaire téléphonique d’adresser un courriel aux opérateurs afin de s’opposer à l’utilisation des données. Il suffit d’y renseigner quelques informations, comme le nom de l’opérateur téléphonique, l’identifiant ou le numéro de téléphone enregistré, pour y accéder.

Par ailleurs, l’UFC que Choisir assure que l’utilisation de cet outil «ne collecte pas» les données et qu’il a simplement pour but d’en donner «un aperçu».