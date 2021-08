Covid-19 : préavis de grève illimitée déposé dans deux hôpitaux de Marseille

A l’appel de deux syndicats, un préavis de grève illimitée a été déposé dans deux hôpitaux de Marseille cette semaine afin de protester contre la mise en place de la vaccination obligatoire dès le mois prochain.

Les syndicats CGT et Sud Santé ont déposé un préavis de grève illimitée dans les hôpitaux Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (APHM) dès le 04 août, et Edouard Toulouse à partir du 09 août. Au total, plus de 14.000 salariés sont concernés au sein des deux édifices.

Deux rassemblements sont prévus le jeudi 5 août à 11 heures, devant la Timone et l’hôpital Nord, afin de protester contre le projet de loi, débattu au Conseil Constitutionnel le même jour.

#PassSanitaire



Les soignants des hôpitaux de Marseille en grève reconductible à partir du 4 août contre la #vaccination obligatoire à l'appel de la CGT APHM





Non au Pass Sanitaire,



oui à un grand service public de santé,



oui à un pôle public du médicament pic.twitter.com/XCB96eTRln — CGT TUIFRANCE (@CgtTuifrance) July 29, 2021

«Le taux d'absentéisme est élevé depuis le vote de la loi obligeant les soignants à se vacciner : départs, préavis de départ, congés sans solde, arrêts maladie...», a déploré Kader Benayed, secrétaire départemental adjoint de Sud Santé, sur France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA).

Obligation vaccinale avant le 15 septembre

Applaudis il y a un an pour leurs efforts en première ligne afin de lutter contre le Covid-19, les soignants et les médecins sont actuellement visés par une obligation vaccinale avant le 15 septembre pour continuer d’exercer leurs fonctions.

Une situation qui crispe le secteur sanitaire, déjà lourdement frappé par le manque de main d’œuvre avant la mise en place de cette mesure restrictive.

Pour rappel, le projet de loi prévoit de priver le personnel médical de salaire en cas de refus concernant la vaccination contre le Covid-19 à partir du mois prochain. Une mesure dénoncée par les syndicats, qui réclament l’abandon de cette obligation vaccinale et des sanctions liées à cette décision.