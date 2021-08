La Poste : vers une nouvelle hausse du prix des timbres et colis en 2022

Dès le 1er janvier 2022, les tarifs des timbres et de l'affranchissement des colis vont augmenter. Une hausse de 4,7 % en moyenne, annonce La Poste cette semaine.

Le groupe explique ainsi que les timbres rouges (lettre prioritaire) verront leur prix passer de 1,28 euro à 1,43 euro (ils étaient passés de 1,16 à 1,28 euro début 2021). Les timbres verts (envoi économique) passeront eux de 1,08 euro à 1,16 euro (ils étaient passés de 0,97 euro à 1,08 euro début 2021).

La Poste précise qu'il sera toujours possible de profiter de tarifs réduits en faisant le choix d'imprimer ses timbres rouges et verts chez soi avec le service MonTimbrenLigne. Les tarifs proposés profiteront de 3 % de remise «par rapport au tarif public classique». En passant par cette méthode, le prix du timbre rouge en 2022 ne sera pas de 1,43 euro l'unité, mais de 1,38 euro, tandis que le timbre vert sera à 1,12 euro, au lieu de 1,16 euros.

Une nouvelle catégorie de lettre suivie

La Poste ajoute que les colis de petite taille en Colissimo (moins de 250 g) ne verront pas leur prix augmenter et resteront à 4,95 euros. Toutefois, les colis pesant plus de 250 g verront leur tarif augmenter de 1,6 % pour les particuliers, toutes destinations confondues (métropole, outre-mer et international). Avec le boom des ventes de petits objets entre particuliers par le biais des plate-formes de commerce en ligne, La Poste précise que le prix des Lettres vertes suivies de 100 g à 500 g augmentera lui aussi de 1,6 %.

En 2022, le groupe annonce également qu'une nouvelle tranche de poids pour les Lettres vertes suivies de 500 g à 1.000 g sera créée à 7,5 euros. De plus, la Lettre suivie internationale (250-500 g) verra également sa hausse limitée à 1,6 % sur la tranche de poids.

Enfin, le prix de la Lettre internationale de 0 à 20 g suivra cette logique de hausse des tarifs en passant de 1,50 euro à 1,65 euro pour envoyer des lettres vers tous les pays de l’Union européenne mais aussi le reste du monde.