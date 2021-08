La ministre des Sports félicite les basketteuses pour leur finale... avant qu'elles ne jouent la demie

Un trop plein d'enthousiasme. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est un peu emballée en félicitant les basketteuses françaises pour leur qualification en finale olympique... Avant même qu'elles ne jouent la demie.

La ministre a chanté les louanges du basket français ce 5 août, dans un tweet depuis supprimé : «En finale des JO chez les femmes ET les hommes ! C'est géant !!!!!». Problème : si les hommes ont bel et bien battu les Slovènes cet après-midi, les femmes, elles, affrontent les Japonaises le 6 août à 13h. Il est donc impossible de savoir si elles seront qualifiées pour la finale olympique.

Roxana Maracineanu s'est rendue compte de son erreur une heure plus tard. Elle a posté un message d'excuses, doublé d'un encouragement à l'intention des basketteuses françaises.

Dans mon élan je me suis un peu enflammée



Tout le meilleur pour les Bleues du basket !



On y croit tellement! On a tellement envie qu’elles marquent l’histoire !



À demain

— Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 5, 2021