A quelle fréquence faut-il laver un jean ?

Un vêtement pas comme les autres. Sauf si vous l’avez taché, il est fortement déconseillé de laver systématiquement votre jean après l’avoir porté une seule fois. Et pour cause, cela réduit sa durée de vie.

Pour préserver sa qualité, les spécialistes expliquent de manière unanime qu’un lavage s’impose uniquement après plusieurs usages. Plus précisément, il est conseillé de le porter entre quatre à six jours, consécutifs ou non, avant de le mettre à la machine.

Pour se débarrasser des odeurs corporelles qui peuvent s'y accumuler, les fabricants recommandent de ne pas ranger son jean dans son placard à la fin de la journée. L'idéal est de le mettre sur un cintre ou un portant, à l’air libre, afin de faire respirer le tissu.

Concernant le lavage en machine, veillez à retourner votre jean et privilégiez un programme à 30 °C maximum, l'eau trop chaude étant susceptible d’entraîner une décoloration. Enfin, évitez de le passer au sèche-linge.