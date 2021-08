Eure-et-Loir : un couple de centenaires bat le record national de l'union la plus longue

Mariés depuis 82 ans, 8 mois et 15 jours, Berthe et Marcel Brouard, un couple de centenaires résidant dans l’Eure-et-Loir, ont battu le record de l'union la plus longue de France.

Berthe, 100 ans, a croisé pour la première fois le regard de Marcel, âgé quant à lui de 107 ans, dans un cabinet médical, où elle travaillait comme domestique, rapporte France 3 Centre Val de Loire.

Celui qui va devenir son futur mari s’y était rendu pour soigner une blessure. Voyant son état, Berthe lui avait alors ouvert la porte. Quelques mois plus tard, le 26 novembre 1938, les deux tourtereaux se sont dits «oui».

huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants

Peu de temps après leur union, Marcel a été mobilisé durant deux ans lors de la Seconde Guerre Mondiale et a connu les camps de prisonniers en Allemagne. A son retour, il a repris son métier de maçon avant de devenir chef de chantier.

Il s’est ensuite mis à son compte jusqu'à sa retraite, en 1977. Le couple, qui vit au cœur du village de Saint-Eliph, où il s’est installé en 1951, a donné naissance à quatre enfants : Claude, Claudette, François et Patrick.

Désormais, ils ont aussi huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.