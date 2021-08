Qui est le complotiste Christian Maillaud, surnommé «le zorro blanc» ?

Le «Zorro blanc», comme le surnomment ses fidèles, a été interpellé par la police à Sorbiers (Loire) ce 13 août. Il était recherché depuis neuf mois.

Christian Maillaud, de son vrai nom, était dans le viseur de la justice notamment pour appel à la désobéissance de militaires. Il a été «interpellé sans résistance» et «placé en garde à vue dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt», a annoncé Eric Neveu, le procureur de la République de Cusset.

Christian Maillaud est une figure de la sphère complotiste. Aussi connu sous le nom de «Stan», cet ancien parachutiste et gendarme occupe un rôle important dans le Conseil National de Transition (CNT). Ce groupuscule basé dans l'Allier a pour but de renverser les institutions. Christian Maillaud est ainsi accusé d'avoir envoyé plusieurs courriers invitant des élus, magistrats et militaires à rejoindre le CNT, sous peine de passer devant un «tribunal militaro-populaire».

Le quinquagénaire serait aussi à l'origine de la «Révolution des chocolats». Le principe est simple : rallier des militaires et des policiers à la cause du CNT après leur avoir offert des boîtes de chocolats.

Christian Maillaud est le quatrième responsable du CNT a être arrêté. En décembre, la police avait interpellé son président, Eric-Régis Fiorile. Il est actuellement en liberté conditionnelle.

Outre le CNT, Christian Maillaud a son lot de casseroles personnelles. Le «Zorro blanc» prétend libérer des enfants victimes de réseaux pédocriminels. Il a écopé de cinq ans de prison en 2018 pour avoir aidé une femme planifiant d'enlever ses enfants à leur père, qu'elle accusait de pédocriminalité. Alors en fuite, Christian Maillaud a été arrêté au Venezuela en 2019.

L'ex gendarme a aussi été condamné en 2009 pour avoir soustrait un enfant qu'il affirmait en danger.