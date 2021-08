Pass sanitaire : Emmanuel Macron comparé au Maréchal Pétain sur une affiche

Après avoir glissé Emmanuel Macron dans la peau d'Adolf Hitler, Michel-Ange Fiori, propriétaire d'affiches publicitaires dans le Var, a cette fois-ci comparé le chef de l'Etat au Maréchal Pétain.

Sur cette nouvelle affiche polémique, on peut apercevoir Emmanuel Macron et le Maréchal Pétain, en tenue militaire, devant un QR code, avec comme message :«Il n'y a qu'un pass à franchir». Le but, protester contre la stratégie vaccinale mise en place par le président de la République.

Pour avis : des miliciens macronistes portant des bonnets d’âne, soucieux de plaire à leur maître, patrouillent dans les faubourgs cherchant des humoristes non agréés pour les livrer à l’autorité judiciaire.



Le pas de trop! pic.twitter.com/H0M3B6CBua — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) August 12, 2021

Dans un communiqué, Evence Richard, le préfet du Var a vivement condamné «les odieux amalgames auxquels se livre une nouvelle fois Michel-Ange Fiori, trop connu localement».

«Une insulte à l'Histoire»

Cette affiche, dévoilée le 12 août dernier, est «une insulte à l'Histoire et à la mémoire de cette période tragique, à un moment où nous devrions tous nous rassembler pour conjuguer nos efforts afin d’endiguer la quatrième vague épidémique», poursuit le préfet.

Michel-Ange Fiori est un habitué des comparaisons historiques. En juillet dernier, une affiche représentant Emmanuel Macron en Adolf Hitler avait suscité une vive polémique.

Existe t-il un vaccin contre la macronite aigüe ? La France va t-elle devenir le Macronistan ? pic.twitter.com/Vl7WKx9LC1 — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) July 16, 2021

Le chef de l'Etat avait même chargé ses avocats parisiens de porter plainte contre l'afficheur varois.