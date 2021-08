Canicule : pourquoi fait-il plus chaud dans les villes ?

Alors qu’une vague de chaleur s’abat actuellement sur la France, les températures vont particulièrement flamber dans les villes. Ce phénomène, baptisé «îlot de chaleur urbain», est notamment lié à l'absence de végétation.

Dans les zones rurales, la végétation emmagasine la chaleur et la rejette sous forme d'évaporation la nuit. Grâce à cette évapotranspiration, les sols n'accumulent pas la chaleur reçue au cours de la journée, explique Météo-France.

Un phénomène aussi présent le jour que la nuit

Mais dans les villes, la chaleur est au contraire stockée dans les matériaux des bâtiments. Les pierres, le béton et les vitres vont non seulement renvoyer la chaleur comme des miroirs, mais les façades vont en accumuler une grande partie. Cette chaleur emprisonnée est ensuite restituée dans l’atmosphère la nuit, maintenant les températures à un niveau élevé.

En général, l'îlot de chaleur urbain commence à croître en fin d'après-midi et augmente au coucher du soleil pour atteindre son maximum au milieu de la nuit. Il se crée alors une sorte de «bulle de chaleur» sur la ville. Pour une agglomération comme Paris, on peut observer jusqu'à 10 °C d'écart entre le centre-ville et la périphérie en période de canicule, précise Météo France.

Enfin, l’activité de l’Homme n’aide pas non plus à rafraîchir les villes. Les voitures, les transports en commun mais également la climatisation produisent au quotidien de la chaleur. Si la clim' rafraîchit les bureaux et habitations, son fonctionnement implique le rejet d'air chaud vers l’extérieur.

A noter que pour faire face à la chaleur dans la capitale, l'Atelier d'urbanisme (Apur) a publié une carte recensant tous les lieux où il est possible de se rafraîchir. Indiquant l'emplacement des habituels fontaines et brumisateurs, des espaces de baignade gratuite et piscines, en passant par les musées, bibliothèques et les lieux de cultes, elle classe également les espaces verts selon leur exposition au soleil.

Ce dimanche 15 août, cinq départements du sud-est de la France ont été placés en vigilance orange canicule par Méteo France. Il s'agit de l'Ardèche, de la Drôme, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes.