Drogue : les saisies ont explosé depuis le début de l'année

La première partie de l’année 2021 a vu exploser les statistiques de saisies de drogues en France, s’est félicité, ce lundi 16 août, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Au total, 57 tonnes de cannabis ont déjà été récupérées par les forces de l’ordre. Soit 37% de plus que l’an dernier, à la même période. Concernant la cocaïne, 9 tonnes ont été saisies (+91%). Le ministre, qui a fait de la guerre contre le trafic de stupéfiants sa priorité, s’est réjoui d’une «année record», dans une interview publiée dans Le Figaro. Les interceptions d’héroïne et d’ecstasy sont elles aussi en forte hausse (respectivement +60% et +24%).

«Si l'on considère les priorités fixées il y un an, c'est-à-dire la reconquête de la rue pour empêcher que ces trafics minent nos quartiers et nos villages, nous avons gagné une bataille dans cette guerre difficile et très ancienne», a estimé Gérald Darmanin. D’autant qu’il a également pointé l’augmentation de 53% des confiscations d’avoirs criminels (voitures, maisons, comptes en banque…), pour 52 millions d’euros.

1.500 trafiquants interpellés en 4 mois à la Goutte d'Or

Par ailleurs, 100.000 consommateurs de drogue ont été verbalisés par les forces de l’ordre en six mois, dont 62.000 par les nouvelles amendes forfaitaires, entrées en vigueur au 1er janvier dernier.

Près de 8.000 trafics ont été démantelés depuis janvier et des milliers de dealers se sont faits interpeller. Le ministre a mis l’accent sur le quartier de la Goutte d’Or, situé dans le nord de Paris, entre le boulevard Barbès et La Chapelle, en indiquant que 1.500 trafiquants avaient été interpellés en quatre mois, seulement dans ce périmètre.

De quoi l’encourager à étendre le dispositif des «quartiers témoins», dont fait partie la Goutte d’Or. Dix doivent ainsi être créés, afin de recevoir des renforts de police et de gendarmerie, pour multiplier les contrôles des dealers présumés. Lunel (Hérault), Méru (Oise) ou encore «tout Marseille», devraient être concernés, a-t-il expliqué.

Gérald Darmanin a enfin profité de son interview pour expliquer qu’une campagne de sensibilisation aux dangers de la drogue au volant serait lancée au mois de septembre. Les dépistages de stupéfiants seront en parallèle multipliés, pour atteindre le chiffre de 800.000 à la fin de l’année.