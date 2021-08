Présidentielle : Arnaud Montebourg va annoncer sa candidature

Arnaud Montebourg va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2022 le 4 septembre prochain, lors d'un discours dans sa ville natale de Clamecy (Nièvre).

«La crise du Covid a fait remonter dans les préoccupations des Français les thématiques qu'il a portées depuis près de 20 ans, notamment la démondialisation, la protection de nos industries et de nos emplois et la (volonté) de changer du régime hyper-présidentiel de la Ve République», a rapporté à l’AFP un membre de l’entourage de l’ancien ministre de l’Economie, confirmant une information de Libération et du Journal de Saône-et-Loire.

Le fondateur du mouvement L'Engagement, 58 ans, y détaillera sa candidature. Selon son entourage, il «est le seul qui puisse proposer à la gauche de se réunir au-delà des partis historiques», alors que Jean-Luc Mélenchon (LFI) est déjà candidat à la présidentielle et que le PS pousse la candidature d'Anne Hidalgo, tandis que la primaire écologiste, mi-septembre, doit aussi voir émerger un candidat.

Pas de participation à une primaire de la gauche

L'ancien ministre du Redressement productif (2012-2014) ne souhaite pas passer par une primaire, «inutile sans la participation de Jean-Luc Mélenchon», toujours selon son entourage.

En juin, l'ancien socialiste avait plaidé pour une «politique mixte» car, selon lui, «le pays est à droite sur le régalien, (et) à gauche sur le social et l'économie».

Interrogé sur les 500 parrainages requis pour valider sa candidature, l'entourage de l'ancien ministre a indiqué que c'était «un non-sujet». «Ça ne nous inquiète pas», a-t-on assuré. Pour le financement, il sera «évoqué en temps voulu».

Arnaud Montebourg a déjà tenté par deux fois sa chance pour les présidentielles de 2012 et 2017. Il a échoué à chaque fois au premier tour des primaires socialistes.