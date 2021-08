Afghanistan : des maires socialistes et écologistes prêts à recueillir des réfugies

Marseille, Grenoble, Laval... Plusieurs maires socialistes ou écologistes ont annoncé ces dernières heures qu'ils étaient prêts à accueillir des réfugiés venant d'Afghanistan.

Avec l'arrivée au pouvoir des Talibans, le sort des milliers d'Afghans qui fuient leur pays est en effet au coeur des préoccupations à travers le monde. A rebours du discours du président Emmanuel Macron, qui a fait polémique lundi soir en estimant que la France devait «se protéger des flux migratoires irréguliers importants», plusieurs élus locaux se veulent solidaires.

Le maire de Marseille a été un des premiers à prendre position. «L’histoire de Marseille se confond avec celle des persécutés, des pourchassés, des affamés, venus ici pour survivre et puis vivre. Aujourd’hui qu’ils viennent de Kaboul où d’ailleurs ils auront toujours une place dans notre ville», a assuré dès mardi matin le socialiste Benoît Payan.

Très vite l'édile a été suivi par plusieurs de ses homologues de gauche, comme le maire de maire de Clermont-Ferrand Olivier Blanchi, qui estime que «nous devons être à la hauteur de nos valeurs», celui de Laval Florian Bercault, qui assure que sa ville «prendra toute sa part dans l'accueil d'Afghans», ou encore celui de Nancy Mathieu Klein, pour qui il est «urgent d'agir».

