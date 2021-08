Etats-Unis : Pete Buttigieg, premier secrétaire d’Etat ouvertement homosexuel, est devenu père

Pete Buttigieg et son époux Chasten ont récemment accueilli leur premier enfant, dans la plus stricte intimité. C'est le secrétaire d'Etat lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

«Cela fait un moment que nous voulions agrandir notre famille avec Chasten. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous sommes désormais parents ! Le processus n'est pas encore terminé mais nous sommes reconnaissants pour l'amour, le soutien, et le respect de notre vie privée qui nous ont été accordés. Nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus bientôt», a écrit Pete Buttigieg sur sa page Twitter.

For some time, Chasten and I have wanted to grow our family. We’re overjoyed to share that we’ve become parents! The process isn’t done yet and we’re thankful for the love, support, and respect for our privacy that has been offered to us. We can’t wait to share more soon.

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) August 17, 2021