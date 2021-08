Présidentielle 2022 : Laurent Wauquiez renonce à être candidat car «le moment n'est pas venu»

Alors qu'il était présenti comme potentiels candidats, le président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez renonce à être candidat à la primaire de la droite en vue de la présidentielle de 2022.

Il a officialisé sa position ce jeudi soir sur Twitter.

«Être candidat à l’élection présidentielle, c’est une décision que l’on prend non parce que l’on en a simplement envie, mais parce que c’est un moment où on se sent en situation de rassembler son camp et de réunir les Français. Je considère que pour moi ce moment n’est pas venu», écrit-il sur les réseaux sociaux, affirmant ne pas vouloir «ajouter de la division à la division».

À l'heure actuelle, quatre personnalités politiques ont officialisé leur candidature : le député Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Philippe Juvin.

Le commissaire européen Michel Barnier a également annoncé ce jeudi soir sa candidature à la présidentielle.