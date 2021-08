Manifestations anti-pass : quels parcours à Paris pour ce samedi 28 août ?

Pour le septième week-end consécutif, les opposants au pass sanitaire se mobiliseront ce samedi 28 août à Paris et en régions.

Dans la capitale, trois manifestations doivent se dérouler durant la journée, dans différents endroits.

A 12h, le collectif Paris pour la liberté donne rendez-vous à ses membres sur la place Denfert-Rochereau (14e arrondissement) pour une «marche pacifique».

STOP AU PASS SANITAIRE ! STOP À L’OBLIGATION VACCINALE !



Marche pacifique légale déclarée par 35 citoyens apartisans.



Joie liberté et détermination ! Des prises de paroles et de la musique !



Tous unis contre la dictature sanitaire. Demain on sera là même si Macron ne veut pas pic.twitter.com/UveYk4d9Zy

