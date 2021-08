Bretagne : Le moustique tigre détecté pour la première fois dans la région

La région était jusque-là épargnée. Des moustiques tigres ont été détectés pour la première fois en Bretagne, a annoncé ce jeudi 26 août l'Agence régionale de santé (ARS) .

Plus précisément, les insectes, des larves et des adultes, ont été identifiés et capturés à Domagné, à l'est de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Premiers moustiques tigres à Domagné, Dpt35. Traitement prévu dans les quartiers concernés, dans la nuit du 26 au 27/08 pour éliminer larves et adultes et retarder l'implantation du moustique tigre de manière définitive.



d'info

Afin de les éradiquer, un traitement insecticide a été réalisé dans les quartiers concernés, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 août, par une entreprise spécialisée.

les bons gestes à adopter

L’autorité sanitaire a rappelé quelques gestes simples pour éviter l’implantation de ce moustique, vecteur de maladies graves comme la dengue et le Zika.

Elle recommande de supprimer et de vider tous les endroits et objets pouvant retenir de l’eau de pluie en mettant à l’abri de la pluie les récipients utilisés ou non, et en veillant à vider intégralement tous les récipients contenant de l’eau au moins une fois par semaine.

Pour empêcher les moustiques tigres (Aedes albopictus) de venir y pondre, il faut également veiller à fermer hermétiquement (avec un élastique et un tissu) les ouvertures des bidons de récupération d’eaux de pluies.

signaler sa présence

Pour rappel, le moustique tigre mesure environ 5 millimètres (plus petit qu’une pièce de 1 centime d’euro), ailes et trompe comprises. Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et les pattes, et sa piqûre est douloureuse.

Autre caractéristique, le moustique tigre est un insecte diurne, c’est-à-dire qu’il pique plutôt le jour, et principalement au niveau des chevilles, contrairement au moustique commun qui, lui, préfère attaquer à la tombée de la nuit.

Si vous pensez avoir observé ce nuisible noir et blanc, il faut le signaler sur ce site. Cliquez ensuite sur le bouton «Signaler» et quelques questions vous aideront à savoir si vous êtes effectivement présence de cette espèce.