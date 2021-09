Présidentielle 2022 : suivez le compte à rebours jusqu'au jour de l'élection

La prochaine élection présidentielle aura lieu en avril 2022. Le dimanche 10 pour le premier tour, et le dimanche 24 pour le second, si besoin.

Découvrez, ci-dessous, le compte à rebours jusqu'au jour de l'élection :

Ces dates n'ont pas été déterminées au hasard. En effet, Emmanuel Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, la passation de pouvoirs éventuelle avec son successeur doit avoir lieu le 13 mai 2022 au plus tard. Or, selon la Constitution, le premier tour doit avoir lieu entre 20 et 35 jours avant la transition du pouvoir.

Deux couples de dates possibles avaient donc été retenus un premier temps par le gouvernement : 10 avril/24 avril ou 17 avril/1er mai. Mais la seconde option possédait plusieurs inconvénients : deux zones auraient en effet été en vacances pour le premier et le second tour, et le second tour, aurait coïncidé avec un jour férié, qui plus est traditionnellement théâtre de manifestations sociales.

Ces raisons ont donc poussé l'exécutif à opter pour le 10 et le 24 avril, même si la zone B sera en vacances pour le premier tour et que les trois zones le seront pour le second.

A noter que les électeurs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Polynésie française voteront le samedi pour tenir compte du décalage horaire.