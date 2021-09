A Nice, le chasseur d’images Charles Bébert raconte «Bébel»

A Nice, au lendemain de la disparition de Jean-Paul Belmondo, de nombreux visiteurs sont venus découvrir l’exposition photo consacrée à l’artiste réalisée par son ami et photographe de presse Charles Bébert qui est revenu sur sa rencontre et ses liens d’amitié avec Bébel.

Triste ironie du sort. A Nice, au cœur du Cours Saleya, Place Pierre Gautier, une exposition «hors les murs» est proposée depuis le 19 juillet et ce jusqu’au 19 septembre. Elle s’intitule : «De Bébel à Bébert…». Bébel, c’est Jean-Paul Belmondo, disparu ce lundi à l’âge de 88 ans. Bébert, c’est Charles, photographe chasseur d’images, et ami de l’acteur de très longue date. Au milieu des portraits en noir et blanc de l’artiste, Charles Bébert se souvient et raconte.

«C’est un grand copain que je perds, confie t-il ému. Je l’ai connu il y a plus de 50 ans. Je l’ai rencontré à Monaco. Je suis né à Oran, et je savais que son père était né à Alger. Nous avons rapidement sympathisé». Avec le temps, une belle amitié est née entre les deux hommes : «à chaque fois qu’il venait, on se voyait à St-Jean-Cap-Ferrat, ou alors nous mangions ensemble au célèbre restaurant de spécialités niçoises Lou Balico».

Une confiance symbolisée à travers cette exposition pour laquelle Charles Bébert a eu carte blanche, «Jean-Paul a dit à son avocat de faire tout ce que Bébert demande».

S’il regrette que «l’As des As» n’ait pas pu la découvrir, Charles Bébert lui a fait parvenir ses fameux clichés et un film de l’exposition. «Il était ravi de voir ces magnifiques photos de plus de 3 mètres», confie-t-il.

«C’est l’image de Bébel. Il y a beaucoup de joie quand on le regarde»

A quelques mètres de là, de nombreux touristes et badauds arpentent l’exposition.

«C’est un peu comme un ami de la famille qui est parti. On le sentait très proche de nous, les spectateurs», explique José. «Avec ma femme nous sommes d’Orléans. Nous sommes en vacances à Nice pour la semaine. Nous sommes déjà venus voir cette exposition mais avec l’annonce de sa disparition nous avons voulu revenir. C’est brutal». Même sentiment pour Brigitte : «Il y a un côté très émouvant à se retrouver ici. La place Gautier est habitée par sa présence. Le hasard a voulu qu’il disparaisse pendant cette exposition, du coup c’est un bel hommage que rend la ville».

De son côté, Magalie, retient «les sourires sur ces photos» : «C’est l’image de Bébel. Il y a beaucoup de joie quand on le regarde.»

L’exposition, qui devait se terminer dimanche a été prolongée jusqu'au 19 septembre. La Ville de Nice a installé un livre d’or pour ceux et celles qui veulent laisser un message.

Jeudi, un hommage national sera rendu à Jean-Paul Belmondo aux Invalides, à Paris, et dans la soirée, sur les lieux de l’exposition place Pierre Gautier, à Nice, en présence du maire de la ville Christian Estrosi.